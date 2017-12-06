  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Hırsız, Polis aracına çarpınca yakalandı

15 günde 21 hırsızlık yaptı, yaşanan kovalamaca sonrasında polis aracına çarpınca yakalandı.

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Hırsız, Polis aracına çarpınca yakalandı

Konya’da farklı yerlerde 15 gün içerisinde 21 hırsızlık meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri 200 güvenlik kamerasını izledi ve görgü tanıklarını dinledi. Şüphelinin farklı suçlardan sabıkası olan Rıza D. Olduğu tespit edildi.

Operasyon başlatan ekipler Rıza D'yi ikametinde ve gidebileceği adreslerde bulamadı.

Şüphelinin otomobiliyle merkez Karatay ilçesinde seyir halinde olduğu ihbarını alan polis ekipleri, aracı Doğanlar Mahallesi'nde takibe aldı

Dur ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan Rıza D. Kısa süreli kovalamaca sonrası polis aracına çarptı. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıza D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

AA

Etiketler: Konya, hırsızlık
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