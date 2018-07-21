  • 21 TEMMUZ 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.792
    EURO 5.613
  • BIST 94082.34
    ALTIN 189.553
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'FETÖ'cü iş adamlarını para karşılığı tahliye' iddiasına 5 tutuklama

'FETÖ'cü iş adamlarını para karşılığı tahliye' iddiasına 5 tutuklama

FETÖ/PDY operasyonlarında tutuklanan bazı iş adamlarını para karşılığında tahliye ettirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖcü iş adamlarını para karşılığı tahliye iddiasına 5 tutuklama

Bursa ve çevresindeki illerde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) tutuklu bulunan iş adamlarının aileleriyle ya da kendileriyle irtibata geçtikleri, onları para karşılığında tahliye ettirebileceklerini söyledikleri ve iş adamlarından para aldığı tespit edilen E.E.Ç.'nin aralarında bulunduğu 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

E.E.Ç.'nin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

Bazı kişilerin Bursa ve çevresindeki illerde FETÖ'den tutuklu bulunan iş adamlarının aileleriyle ya da kendileriyle irtibata geçtikleri, onları para karşılığında tahliye ettirebileceklerini söyledikleri ve iş adamlarından para aldıkları tespit edilmiş, bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir derneğin başkanı olan E.E.Ç. ve kadın avukat O.Ö.T.'nin de adalarında olduğu 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Zanlılar arasında bu kişilere para verdikleri öne sürülen 2 kişinin de bulunduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: gözaltı, FETÖ/PDY, bursa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER