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Dünya
AA 05.05.2024 12:20

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 25 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 25 Filistinli gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamaya göre, İsrail güçleri cuma ve cumartesi günleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltıların Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Nablus, Cenin, Kalkilya, Tulkerem, Ramallah, Eriha ve El Halil kentlerinde gerçekleştiği ifade edilen açıklamaya göre, İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 8 bin 575'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınanlar arasında kadın, çocuk ve daha önce serbest bırakılan eski tutukluların olduğu bilgisi verildi.

Söz konusu istatistik, 7 Ekim’den bu yana süren gözaltılar ve daha sonra serbest bırakılanları kapsıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile sivil Yahudi işgalcilerin saldırılarında 496 Filistinli hayatını kaybetti.

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