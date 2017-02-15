FETÖ dolandırıcısı molada yakayı ele verdi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıttığı 81 yaşındaki kişinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle 216 bin dolarını dolandıran zanlı, bindiği otobüsün mola verdiği Düzce'deki dinlenme tesisinde gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan A.K, Kadıköy ilçesinde yaşayan Erkan Özdemir'i (81) telefonla arayarak, "FETÖ'ye para yardımı yaptığın anlaşıldı. Seni bu durumdan kurtaracağız." dedi.

Bunun üzerine panikleyen Özdemir, bankadaki 216 bin dolarını çekerek, A.K'ye yardımcı olan iki kuryeye teslim etti.

Daha sonra durumdan şüphelenen yaşlı adamın ihbarı üzerine yurt genelinde çalışma başlatan polis ekipleri, A.K'nin İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gitmek için otobüse bindiğini tespit etti.

Otobüsün, Kaynaşlı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola vereceği istihbaratını alan Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri de il girişinden itibaren takibe aldıkları aracın mola yerine girdiği esnada şüpheli A.K'yi gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelinin üzerinde ve bagaj bölümündeki valizinde yapılan aramada 171 bin doları ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.