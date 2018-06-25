Deniz Baykal 11. kez parlamentoya girdi

İlk kez Meclis'e 600 milletvekili seçilirken, resmi olmayan sonuçlara göre; 79 yaşındaki Deniz Baykal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en yaşlı milletvekili oldu.

TBMM'ye ilk kez 1973 yılında giren Deniz Baykal 15., 16., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26. ve 27. dönemlerde Antalya'dan milletvekili seçilmiş oldu.

1938 yılında doğan Baykal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi, doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı, ABD Colombia ve Berkeley üniversitelerinde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti.

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulunan Baykal, siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayınlandı. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na da seçilen Baykal, CHP Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığı'nı yürüten Baykal, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliği'ne de seçildi.

Baykal, 37. Hükümet'te Maliye Bakanlığı, 42. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümet'te Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Deniz Baykal, 10 Mayıs 2010'da CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

1938 doğumlu olan Baykal, Meclis İçtüzüğü'ne göre, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Genel Kurulu'nun başkan seçilinceye kadar geçici başkanı olarak görev alabilecek.

Baykal, dün TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda, 4497 nolu seyyar sandıkta oyunu kullanmıştı.

Kaynak: AA