Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adı 'Zeytin Dalı' oluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Musafa Tuna, ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesinin adının “Zeytin Dalı” olarak değiştireleceğini açıkladı.

Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu akşam toplanacak Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisine başkanlık önergesi vereceklerini ifade ederek, "Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, caddenin isminin değiştirilmesine ilişkin teklifi imzalarken çekilen fotoğrafını paylaştı.