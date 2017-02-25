Ağrı merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Ağrı merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen ve aralarında 3. sınıf emniyet müdürü, komiser yardımcıları, polis memurları ile bir mühendisin de yar aldığı 38 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'nın da aralarında bulunduğu 26 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, zanlılardan 30'unu gözaltına aldı.

Ağrı'da yakalanan zanlıların emniyete getirildiği, diğer illerde gözaltına alınanların da Ağrı'ya getirileceği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, adreslerinde bulunamayan 8 zanlının da arandığı kaydedildi.