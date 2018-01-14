Adana'da FETÖ'nün 12 "gaybubet evi" deşifre edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin FETÖ/PDY'nin gizli yürüttüğü faaliyetlere ilişkin çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda örgütün gizlenmek için yaptığı çalışmaları tek tek tespit eden ekipler, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" adı verilen ve gizlenmek için kullandıkları yerleri ortaya çıkarıyor.

Örgüt üyelerinin evleri sahte kimlik kullanarak tuttuğunu belirleyen ekipler, çevreyi ve eve gelenleri rahatlıkla görebilen yerlerin "gaybubet evi" olarak tercih edildiğini, ayrıca yeni yerleşim alanlarındaki evlerin bu amaçla tutulduğunu tespit etti.

Terör örgütünün "mahrem imamlar" ve "önemli" görevdeki kişileri bu evlerde sakladığını belirleyen ekipler, farklı tarihlerde merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki 12 "gaybubet evi"ne operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında mahkemeye sevk edilen 23 zanlıdan 22'si tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adil Öksüz'ün katıldığı toplantıda yer almış

Yüreğir ilçesinde 31 Aralık'ta iki eve operasyon düzenleyen ekipler, M.A. ve eşi Z.V.A. ile akrabaları N.B.'yi gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edilen ve tutuklanan 3 şüpheliden N.B.'nin, terör örgütünün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de yer aldığı, Mart 2016'da kentteki bir otelde düzenlenen örgüt toplantılarına katıldığı belirlendi.

Ayrıca operasyon sırasında N.B.'nin tuvalete attığı telefondaki hattın yabancı bir kişi adına kayıtlı olduğu, rehberinde 10 kişinin isminin bulunduğu tespit edildi.

'Takipten kurtulmak için önlem aldı'

Ekipler, 7 Eylül 2016’da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve Mart 2017’de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.Y.’nin (54) ise Emniyetin mahrem imamı olduğunu belirledi.

Bir süre teknik ve fiziki takibi yapılan M.Y.'nin kendi evi yerine örgüt tarafından belirlenen "gaybubet evi"nde kaldığını tespit eden ekipler, zanlının dışarıyı gözlemlemek amacıyla perdeyi bir miktar açık bıraktığını, aracını sürekli aynı yere park ettiğini ve market alışverişine aynı saatte gittiğini saptadı.

"Sinan" kod adıyla polis amiri ile müdürleri için sohbet organize edip örgütün kriptolu mesajlarını ilettiği ve terfileri ayarladığı öne sürülen M.Y., gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda zanlının kendisini takip ettiğini düşündüğü polis araçlarının plakalarını yazdığı peçete bulundu. Aynı evde aynaya yazılı bulunan şiirin içerik çözümü ise polis tarafından yapılıyor.

Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"Gaygubet evi"nin çatısında yakalandılar

Polis ekipleri, meslekten ihraç edilen üç eski komiser C.G., Z.T. ve R.Y.'nin merkez Sarıçam ilçesindeki örgüte ait gizli evlerde kaldığını da belirledi.

Zanlıların bulunduğu eve operasyon düzenleyen ekipler, üç zanlıdan ikisini kaçmak istedikleri sırada evin çatısında yakaladı.

Evde yapılan aramalarda bir sehpa üzerinde, zanlıların kendilerini takip ettiklerinden şüphelendikleri araçların plakalarını yazdıkları peçete bulundu.

Şüphelilerin bu plakaları internet üzerinden yaptıkları telefon görüşmesiyle yakınlarına ileterek araçlar hakkında bilgi almaya çalıştıkları tespit edildi.

Emniyet yetkilileri, "gaybubet evlerinin" FETÖ terör örgütünün hücre tipi yapılanmasının bir parçası olduğunu ve evler arasındaki iletişimin çoğu zaman ulak kullanılarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Terör örgütünün "gaybubet evleri" arasındaki iletişimi sınırlı tutarak, örgüt evlerinden birinin tespit edilmesi halinde diğerlerinin de belirlenmesini engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Kaynak: AA