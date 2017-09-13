Bakan Demircan'dan internetten ilaç alanlara önemli uyarı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan TRT Haber ekranlarında yayınlanan Anadolu Soruyor programına konuk oldu.

Bakan Demircan, hekim açığının devam ettiğini belirterek, "Hekim açığını çözmemiz fakültelerimizin yeterli sayıda hekim yetiştirmesine bağlı" dedi.

Daha önce ataması yapılan ve işbaşı yapmak için bekleyen 12 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli için de güvenlik soruşturmalarının devam ettiğini ve soruşturmanın ardından 12 bin 500 personel sağlık hizmetlerindeki görevlerine başlayacağını söyledi.

'Şehir hastaneleriyle Türkiye'yi sağlık merkezi haline getireceğiz'

Demircan,"Biz şehir hastaneleri üzerinden Türkiye'yi bir sağlık merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Artan kapasiteyi dışarıya sunacağız ki Türkiye sağlık turizminden beklediği geliri elde etsin.Önümüzdeki süreçte 25 milyar dolarlara ulaşmak işten bile değil Türkiye bu sektörde." dedi.

Sağlık Bakanı Demircan, ilaçların yerli üretiminde de 100'de 100'lük bir oranı zorlayacağız diye konuştu.

İnternetten ilaç alımı yapanlara uyarı

Sağlık Bakanı, "İnternetten ilaç satışı olmaz varsa böyle ilacı internet üzerinden satan vatandaşımız almasın. İlaç eczaneden alınır. Bu kadar net." ifadelerini kullandı.