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3 boyutlu yazıcıda protezler üretilecek

3 boyutlu yazıcılar ile vücutta kalıcı olmayacak protezler üretilecek, üretilen protezler implantasyondan sonra yerini tamamen gelişen kemiğe bırakacak

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3 boyutlu yazıcıda protezler üretilecek

Türkiye'de biyomalzeme üretiminde elde edilen başarılı sonuçlar, teknolojiyle birleştirilerek sağlık sektörünün kullanımına sunulacak.

Son yıllardaki en önemli teknolojik gelişmelerden 3 boyutlu yazıcılar birçok sektörde önemli değişikliklerin yaşanmasını sağlıyor. Bu değişim, sağlık sektörü ve "tıp sanatı" olarak da nitelendirilen medikalde de kendisini gösteriyor.

Hastaya özel protezler, 3 boyutlu biyoyazıcılar, hastaya özel implantlar, hatta doku, organ basabilme ve medikal modeller üretme potansiyeli yakın geleceğin önemli gündem maddeleri olacak.

Vücutta eriyip zamanla yerini gelişen kemiğe bırakacak bir malzeme geliştiren Prof. Dr. Hasırcı ve ekibi ile Türkiye'de 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin öncü firmalarından ve kişiye özel protezler geliştiren BTech Innovation, anlaşma kapsamında trafik kazası, ateşli silah yaralanması, tümör gibi sebeplerle kaybedilen kemik dokuları yerine geçebilecek, vücutta zamanla eriyecek ve hastaya özel olarak tasarlanabilecek bir protez geliştirilmesini hedefliyor.

Protez vücutta kalıcı olmayacak

İmplantasyondan bir süre sonra protez yerini tamamen yeni gelişen kemiğe bırakacak ve kompozisyonu sayesinde günümüzde yaşanan enfeksiyon, protezin reddedilmesi gibi riskler engellenebilecek. Özellikle kemik gelişimi süreci devam eden çocuklarda bu tip protezlerin değiştirilme gerekliliği bu çalışmanın sonunda ortadan kaldırılarak, bu soruna da önemli bir çözüm üretilmiş olacak.

Kaynak: AA
 

Etiketler: teknoloji, sağlık, biyomalzeme, 3d
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