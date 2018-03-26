Yolculuk yapıyormuş hissiyle kitap okuyorlar

Çankırı'da Temalı Kütüphaneler Projesi ile kütüphanelere gelen öğrenciler, kitap okurken hem yolculuk yapıyormuş hissine kapılıyor hem de hayal dünyalarında yolculuğa çıkıyor.

Çankırı Belediyesi, ilk olarak TCDD tarafından hurdaya ayrılan bir lokomotif ile iki vagonu kiraladı. Vagonlar, TCDD'nin Çankırı'daki bakım atölyesinde kütüphaneye uygun şekilde yeniden tasarlandı. Daha sonra, uçuş ömrünü tamamlamış bir uçak satın alarak İstanbul'dan parçalar halinde 5 tırla kente getiren belediye, bunu da kütüphaneye dönüştürdü.

Temalı kütüphaneler, farklı bir algıyla çocukları kitapla buluşturma projelerinden biri. Tren Kütüphane İstasyon Kavşağı'na, Uçak Kütüphane de Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın yan tarafına yerleştirildi.

Uçak kokpitinde, tren vagonunda kitap okuma fırsatı bulan öğrenciler kütüphaneye gidecekleri zaman daha heyecanlı oluyorlar. Çünkü hem kitap okuyor hem de uçak ve treni gezme imkanı buluyorlar.

Kütüphaneler, şehir içi ve dışından pek çok ziyaretçiyi ağırlıyor. 2016'dan bugüne kadar yaklaşık 7 bin ziyaretçiye kitap okuma imkanı sundu.

"Çocuklar kütüphanelere daha sevinerek geliyor"

Çocukların kütüphaneye gelerek aynı zamanda uçak ve tren de gördüklerini belirten Çankırı Belediyesi Temalı Kütüphaneler Sorumlusu Ali İhsan Koç, "Öğrenciler kütüphanelerin içine girdiklerinde kitaplarla ve oyuncaklarla buluşuyor. Bizler de çocuklarımıza uçağımızı ve trenimizi tanıtıyoruz" dedi.

Koç, projeyle çocukların kütüphaneleri eskiye göre daha sevinerek geldiğini söyledi.

"Çocukların daha önce uçağa, gemiye, trene binmediği düşünülürse çok farklı algılanıyor. Çocuklar içerideki satranç, puzzle gibi oyunlarla oynuyor, bizler de kitaplarla buluşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Sadece uçak kütüphanesini 4 bin 500 civarında ziyaret eden var. Sadece çocuklar değil, şehir dışından gelen vatandaşlarımız da kütüphaneleri görmek istiyor."

"Uçağın içinde gerçekten havalanıyor hissine kapılıyorum"

6. sınıf öğrencisi Azra Tatan, hem kitap okumayı hem de uçak ve tren kütüphaneyi çok seviyor.

"Kitap okumayı çok seviyorum ama bu kütüphanelerde okumak daha heyecanlı oluyor. Uçağın içinde gerçekten havalanıyor hissine kapılıyorum. Uçağın kokpitinde kitap okuma fırsatı buluyoruz, eğlenceli bir yer burası."

Öğrencilerden Eylül Topal da, uçak ve trende kitap okumanın daha güzel olduğunu, okurken geziyormuş hissine kapıldıklarını söyledi.

Temalı Kütüphaneler Projesi kapsamında bir de gemi kütüphane şehre kazandırılacak. Yapımı devam ediyor.

Kaynak: AA

Çankırı Karatekin Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Nezahat Sade, öğrencilerin uçak veya tren kütüphaneye gidecekleri zaman daha heyecanlı olduklarını vurguladı. "Öğrencilerimizle keyifli vakit geçirerek okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu sevgiyi aşılamak için kütüphaneleri ziyaret ediyoruz. Her öğrenci uçağa binemiyor. Bu şekilde uçağı görmüş, gezmiş oluyorlar. Öğrencilere ilginç geldiği için dikkatlerini çekiyor, bu kütüphanelere daha hevesli geliyorlar."