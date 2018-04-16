Rus asıllı Vladimir Gorovoy, Kur'an-ı Kerim'den 20 ayeti tablolaştırdı

Rus asıllı ressam, dekoratör ve tasarımcı Vladimir Gorovoy, 69 yaşında.

Kırgızistan'da farklı renklerde ahşabın kesilerek iç içe yerleştirildiği marküteri sanatıyla uğraşıyor. Bu alanda ilk ve tek usta.

Ömrünü ahşap oyma ustalığına adayan Gorovoy, antik çağdan bu yana genellikle devlet saraylarını süsleyen, 3 bin yıllık geçmişe sahip marküteri sanatını tablolarla yaşatıyor. Bu sanatla Kur'an-ı Kerim'den 20 ayeti tablolaştırdı.

Küçük atölyesinde 14 yıldır çalışmalarını sürdüren ressam Goroyov, felsefi yaklaşım, sanat ve ustalık becerileri gerektiren bu sanatını, farklı desen ve renklerde ahşap kaplamaları, maket bıçağı, beyaz tutkal, pres aleti, kağıt bandı ve mat cila gibi malzemeleri kullanarak icra ediyor.

Gorovoy'un tabloları, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı'na ait kongre ve toplantı salonlarının yanı sıra Rusya ve Kazakistan devlet başkanların çalışma odalarını da süslüyor.

Gorovoy, marküterinin pahalı bir "saray sanatı" olduğunu söylüyor. İslam ayetlerini işlediği tabloları sergilemek için ise destek arıyor.

Ahşap üzerine Kur'an-ı Kerim ayetlerini işleme fikri farklı bir şey yapma arzusundan doğmuş.

"Bir sergiye hazırlanırken aklıma ayetler geldi çünkü ayetler çok güzel bir kaligrafidir. Hat, çok güzel bir sanattır ve beni çok etkilemiştir. Müftülüğe başvurdum. Bana 20 ayet verdiler. Çok güzel bir çalışma oldu. Ayrıca ayetlerden birinin Müslümanlığı kabul etmek için okunması gereken bir ayet olduğunu öğrendim. Bu çok güzel bir şey. Ayetleri hazırlarken kendimi çok iyi hissediyorum. Sıcaklığı ve bunun kutsal bir iş olduğunu anlıyorum."

Gorovoy, insanların dine bağlı kalmasını önemli görüyor.

"Artık öyle bir döneme geldim ki insanların talebini değil, kendi iç dünyamın talebini yerine getiriyorum. İnsan resmini yapmayı sevmiyorum. Oysa doğa ve bitki resmini hazırlarken zevk alıyorum. İnsan da bir ağız, iki göz bir burun var. Doğa ve bitkilerde ise binlerce ve milyonlarca detay var. Kendimi bu derinliğe atıyorum ve bununla yaşıyorum."

Kaynak: AA