Edirne'de 2 tonluk dev ciğer tavasıyla rekor denemesi

Edirne 8. Bando ve Ciğer Festivali'ne Edirne, Bursa, İstanbul, İzmir Seferihisar, Ukrayna Macaristan, Bulgaristan ve Romanya'dan katılan bando ekipleri, Meriç Köprüsü'nden geçerek, Guinness rekoru için hazırlanan Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki alana geldi.

Guinness Türkiye yetkilileri tavanın büyüklüğünü ölçerek, kamera ile kaydetti. 7 metre 4 santimetre uzunluğunda, 80 santimetre derinliğinde, 2 tonluk tava, vinçle, 12 ton odun ve 3 ton kömürün yanmasıyla oluşan ateşin üzerine konuldu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve ciğer ustaları, tenekelerce yağ dökülen tavanın sıcaklığı 180 dereceye ulaştığında ciğerleri pişirdi. Bu sırada Guinness yetkilileri de tavanın konulduğu platformda hazır bulundu.

Ciğerler tava ciğer ustaları tarafından pişirildikten sonra Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural ve Guinness yetkililerine ikram edildi. Kural, vejetaryen olduğu gerekçesiyle ciğerin tadına bakmadı.

Edirne'nin festivaller kenti olduğunu ve çok sayıda ziyaretçi aldığını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Guinness denememiz için bize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Her şey Edirne için. Tava ciğer ustalarımız da, dev tavanın hazırlanmasında çalışanlar da çok emek harcadılar. Edirnemizin tava ciğerini dev tavamızda pişirdik, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Dev tavada 600 kilogram ciğer pişirildiğini aktaran Gürkan, Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydolduktan sonra dev tavanın turizm destinasyonu için sergileneceğini kaydetti.

Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural da dev tavanın başarıyla amacına ulaştığını belirterek, tavanın rekorlar kitabına alınma çalışmaları için Edirne'de on günlük çalışma yapacaklarını söyledi.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler de Edirne'nin yeni bir turizm destinasyonu kazandığını belirterek, dev tava denemesinin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra dev tavada pişirilen ciğer vatandaşlara ikram edildi. Bazı ikram stantlarında dağıtım sırasında yoğunluk yaşandı.

Kaynak: AA