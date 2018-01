60. Grammy ödülleri sahiplerini buldu

15 yıl aradan sonra ilk kez New York'ta Madison Square Garden'da düzenlenen törenin parlayan yıldızı 6 dalda ödül kazanan ABD'li ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars oldu.

''24K Magic'' adlı albümüyle "Yılın Albümü" ve "That's What I Like" adlı parçasıyla da "Yılın Şarkısı" ödülüne layık görülen Mars'a 4 ödül daha verildi.

Hillary Clinton sürprizi

Törene damga vuran bir başka olay ise ekranda gösterilen video oldu.

Videoda, 2016'daki başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi olan ve seçimleri kaybeden Hillary Clinton, Amerikalı gazeteci Michael Wolff'un Trump ve yönetimi hakkında tartışma yaratan iddialar içeren Fire and Fury (Ateş ve Öfke) adlı kitabından yemekle ilgili bir alıntı okudu:

"McDonalds'ı sevmesinin tek bir nedeni var: Kimse onun geldiğini bilmezdi ve yemekler güvenle hazırlanırdı."

Taciz olayları beyaz gülle protesto edildi

Hollywood'u sarsan taciz iddialarının ardından cinsel tacize karşı başlatılan "Times up" kampanyası da Grammy ödülleri törenine damgasını vurdu.

Ödül törenine katılan ünlüler cinsel taciz olaylarını yakalarına taktığı beyaz güllerle protesto etti.

Gecede Lady Gaga, Pink, Sting, Katie Holmes, Elton John gibi isimler de performanslarıyla büyük beğeni topladı.

60. Grammy ödüllerinin sahipleri:

Yılın Albümü: ''24K Magic'' - Bruno Mars

Yılın Kaydı: '24K Magic'' - Bruno Mars

Yılın Şarkısı: "That's What I Like" - Bruno Mars

En İyi Yeni Sanatçı: Alessia Cara

En İyi Pop Solo Performansı: ''Shape of You'' - Ed Sheeran

En İyi Pop Albümü: "Divide" - Ed Sheeran

En İyi Rock Albümü: "A Deeper Understanding" - The War On Drugs

En İyi Rock Şarkısı : ''Run'' - Foo Fighters

En İyi Rock Performansı: "You Want It Darker" - Leonard Cohen

En İyi Rap Performansı : "HUMBLE." - Kendrick Lamar

En İyi Rap Albumü : "DAMN." - Kendrick Lamar

En İyi Rap/Sung Performansı: ''Loyalty'' - Kendrick Lamar ve Rihanna

En İyi R&B Performansı : "That's What I Like" - Bruno Mars

En İyi R&B Şarkısı : ''That’s What I Like'' - Bruno Mars

En İyi R&B Albümü: ''24K Magic'' - Bruno Mars

En İyi Country Şarkısı: "Broken Halos" - Mike Henderson ve Chris Stapleton

En İyi Country Albümü: "From A Room: Volume 1" - Chris Stapleton

En İyi Metal Performansı: ''Sultan’s Curse'' - Mastodon

En İyi Alternatif Müzik Albümü: : ''Sleep Well Beast” - The National

En İyi Dans Kaydı: ''Tonite'' - LCD Soundsystem

En İyi Dans/Elektronik Albümü: ''3-D The Catalogue'' - Kraftwerk

Kaynak: AA, Reuters