13 Şubat Dünya Radyo Günü'nün 7. yılı kutlanıyor

Birleşmiş Milletler Radyosunun 13 Şubat 1946 tarihinde radyo yayınına başlaması dolayısıyla, UNESCO kararı ile ilan edilen “Dünya Radyo Günü” tüm dünyada kutlanıyor.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de "Dünya Radyo Günü" dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Eren mesajında, "Kimine göre müzik kutusu, kimine göre bir haber alma aracı, kimine göre ise vazgeçilmez bir dost olan radyo, TRT için de özel bir öneme sahip; 6 ulusal, 5 bölgesel, 5 uluslararası radyo kanalımızla "Türkiye'nin Ortak Sesi" olmaktan onur duyuyoruz. Dünya Radyo Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Kimine göre müzik kutusu, kimine göre bir haber alma aracı, kimine göre ise vazgeçilmez bir dost olan radyo, TRT için de özel bir öneme sahip; 6 ulusal, 5 bölgesel, 5 uluslararası radyo kanalımızla "Türkiye'nin Ortak Sesi" olmaktan onur duyuyoruz.#DünyaRadyoGünü kutlu olsun. — ibrahim eren (@erenibrahim) 13 Şubat 2018

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Radyosunun kuruluş tarihi

1946 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Radyosunun kuruluş tarihi olan 13 Şubat, 2011 yılında Paris'te gerçekleştirilen UNESCO'nun 36. Genel Konferansı'nda 'Dünya Radyo Günü' olarak ilan edildi.

Kaynak: TRT Haber