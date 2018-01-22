Zeytin Dalı Harekatı'nda üçüncü gün

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde terör hedeflerine yönelik operasyanlar sürüyor.

Kilis'ten top atışları yapılıyor

Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonların sürdüğü bölgeye Kilis'ten top atışları yapılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonların sürdüğü bölgeye Kilis'ten top atışları yapılıyor.

Bu arada, sınırdaki birliklere de ara ara askeri araç takviyesi yapılıyor.

Terör mevzileri hem havadan hem karadan milli silahlarla vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda terör hedefleri milli imkanlarla yapılan T-122 Sakarya ÇNRA füzeleri ile yerle bir edilirken, ilk kez yeni Milli İHA'lar da kullanıldı.

Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/YPG mevzileri ile hedefler Türk mühendisler tarafından yapılan T-122 Sakarya Çok Namlulu 122 milimetrelik roketatar füzeleri ile vuruldu.

ÖSO, PYD/YPG mevzilerini ateş altına aldı

Harekatın üçüncü gününde ÖSO güçleri, Suriye'nin Azez-Afrin sınırı çevresinde bulunan YPG mevzilerini ateş altına aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 3. gününde de başarıyla devam ediyor.

PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütünün elindeki yerleşim yerleri bir bir geri alınıyor.

Afrin'in çevresindeki 9 köy teröristlerden tamamen temizlendi.

Tel Rıfat'a 3, Afrin'e ise yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Cibril Bölgesinde Özgür Suriye Ordusuna ait mevziler var. Teröristler bu mevzilere ve çevre köylerdeki sivillere sık sık ateş açıyor.

Harekat kapsamında ÖSO güçleri, Suriye'nin Azez-Afrin sınırı çevresinde bulunan YPG mevzilerini ateş altına aldı.

Görüntülerde; terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinden yapılan Azez çevresindeki ÖSO mevzilerine yapılan saldırı sonrasında ÖSO güçlerinin ağır silahlarla karşılık vermesi yer alıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda ikinci gün:

Afrin'de terör örgütlerinin kulandığı 153 hedef ateş altına alındı

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan harekat kapsamında terör örgütleri tarafından kullanılan 153 hedef ateş altına alındı.

Genelkurmay Başkanlığından, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan harekat kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu gibi 153 hedefin ateş altına alındığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

Afrin kırsalındaki terör mevzileri obüs ve top atışlarıyla vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatları gece boyu sürdü.

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine gelen askeri araç ve komandolar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Öte yandan, Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı.

Bölgedeki patlama sesleri, sınır mahallelerinden de duyuldu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Suriye sınırında incelemelerde bulundu.https://t.co/nc36UWHR66 pic.twitter.com/u12YG51dA5 — TRT HABER (@trthaber) 21 Ocak 2018

PKK/KCK/PYD-YPG'nin mühimmat deposu vuruldu

TSK, terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'nin mühimmat deposu olarak kullandığı bir tünelin vurulma anının görüntülerini yayınlandı.

Görüntülerde, tünelin giriş noktasına isabet eden mühimmatın patlaması ve tünelin diğer ucundan dumanların yükselmesi görülüyor.

Kara harekatı başladı

Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde Türk savaş uçakları hedefleri vururken, TSK kara kuvvetleri unsurları da ÖSO ile birlikte Afrin'deki noktalara ilerledi.

Harekatın ikinci gününde İstanbul'da medya temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, kara harekatının başladığını, Türk askerinin bugün 11.05'te Afrin'e geçtiğini açıkladı. Başbakan Yıldırım, "Zeytin Dalı Harekatı 4 safhada gerçekleştirilecek. 30 kilometrelik güvenli alan oluşturulacak.. Şu ana kadar yaralımız yok. Operasyon başlayana kadar 700 taciz ateşinde bulunuldu. Afrin'de 8-10 bin civarında terörist olduğunu sayıyoruz. DEAŞ'a Rakka'da yol verildi Afrin'e kaçtılar, operasyon onlara da yapılıyor." dedi.

TSK kara unsurları Afrin içinde ilerledi

TSK, Özgür Suriye Ordusu güçleriyle terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin topraklarının yaklaşık 5 kilometre içine girdi.

Sahadaki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, TSK'ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçleri gibi unsurlar, Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti. İlerleme sırasında ciddi bir çatışma yaşanmadı.

ÖSO Afrin'de karadan kapsamlı operasyonlara başladı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladı.

Zeytin Dalı Harekatı’nda çatışmadan ilk görüntü… ÖSO birlikleri havan topuna karşılık veriyor. pic.twitter.com/0x0QEkbAuK — TRT HABER (@trthaber) 21 Ocak 2018

Harekat kapsamında çeşitli birliklerden Kilis'e tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı devam etti.

Kilis-İslahiye-Hatay hudut hattı istikametine yönlendirilen ve çoğunluğu tanklardan oluşan askeri araçlar, sınırda belirlenen bölgelere konuşlandırıldı. Tankların namluları ise Suriye'ye çevrildi.

45 hedef daha savaş uçaklarıyla imha edildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda, "Terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisinden oluşan 45 hedef imha edildi, 32 uçak yeni görevlere hazırlık için üsse geri döndü.

9 köy teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin dün akşam saatlerinde bir açıklama daha yaptı.

Açıklamada, "Afrin bölgesinde 9 köy PYD/YPG ve DEAŞ'tan temizlendi." denildi.

Afrin'de teröristlerin sığınak ve mühimmat depoları yerle bir edildi

İkinci gününe giren "Zeytin Dalı Harekatı"nda hedefler tam isabetle vuruldu. Genelkurmay Başkanlığı hedeflerin tam isabetle vurulduğu anın görüntülerini paylaştı.



Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye askeri araç sevkiyatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde Türk savaş uçakları hedefleri vururken, TSK kara kuvvetleri unsurları da ÖSO ile birlikte Afrin'deki noktalara ilerleyişini sürdürdü.





Zeytin Dalı Harekatı'nda birinci gün:

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde terör örgütü PYD/YPG'ye ait gözlem noktaları ve çok sayıda hedefi vurdu.

TSK'ya ait savaş uçakları "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında 20 Ocak Cumartesi günü saat 18.30 itibarıyla belirlenen 113 silahlı PYD/PKK hedefinden 108'ini bombaladı.

Kaynaklar, hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/PKK'lı olduğunu bildirdi.

TSK'nın vurduğu hedefler arasında Afrin ilçesinin doğusunda PYD/PKK'nın işgalindeki Minniğ askeri havaalanının da yer aldığı öğrenildi.

Türk savaş uçakları Afrin üzerinde sortiler yaparak PYD/YPG hedeflerini bombalıyor.https://t.co/F4ovLd6hFL pic.twitter.com/BT6exFfvvD — TRT HABER (@trthaber) 20 Ocak 2018

PYD/PKK sivillerin çıkışını engelledi

Bu arada TSK'nın hava saldırıları sonrasında örgütün işgalinden kurtulma imkanına kavuşan Afrinli siviller, Halep'e doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine PYD/PKK, Beşşar Esed rejimi güçleriyle anlaşarak Afrin'den Halep'e giden yolu kapattı.

Azez halkı, Zeytin Dalı Harekatı ile topraklarının terör örgütünden temizlenmesini istiyor. #AfrinOperasyonu https://t.co/F4ovLcOGhb pic.twitter.com/RTXaCIz02r — TRT HABER (@trthaber) 21 Ocak 2018

Örgüt, sivilleri silah zoruyla TSK'nın hedef alabileceği noktalara götürüp canlı kalkan yaptı. Terör örgütünün böylece "siviller hedef alınıyor" propagandası yapmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Terör örgütüne misliyle karşılık verildi

Öte yandan Kilis'in Gülbaba köyünün karşısında yer alan terör örgütü PYD/PKK işgali altındaki bölgeden çatışma sesleri duyuldu. Harekatın başlamasıyla, terör örgütü mensuplarınca Kilis'in Gülbaba bölgesine doğru akşam saatlerinde taciz ateşi açılmaya başlandı.

Bunun üzerine bölgede konuşlu topçu birlikleri, terör örgütüne misliyle karşılık verdi.

Rus birlikleri Afrin'den çekildi

Afrin'deki Rus güçleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatılmasıyla yer değiştirdi.

Operasyon bağlamında bölgedeki Rus askerleri, güvenliklerinin sağlanması amacıyla Afrin’den Tel Rıfat’a bağlı Tel Acar bölgesine sevk edildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonu sonrasında Suriye’deki Rus askeri yönetiminin, bölgedeki Rus birliklerinin güvenliği için gerekli adımları attığı belirtildi.