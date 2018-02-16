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Buradasınız : » » Türk-Amerikan ortak açıklaması 'YPG'yi işaret etti'

Türk-Amerikan ortak açıklaması 'YPG'yi işaret etti'

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ziyaretinde, Türkiye ve ABD'nin stratejik ortaklığı hakkındaki açıklamada terör örgütü YPG ile mücadelenin de altı çizildi.

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Türk-Amerikan ortak açıklaması YPGyi işaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı ortak basın toplantısının ardından duyurulan "Türkiye-ABD Stratejik Ortaklığı Hakkında Ortak Açıklama" başlığını taşıyan bildiride, terörle mücadeleye ilişkin ifadelerde PKK'nın Suriye uzantısı terör örgütü YPG'ye gönderme yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye ve ABD, DEAŞ, PKK, El Kaide ve diğer tüm terör örgütleri ve bunların uzantılarıyla mücadele konusundaki kararlılıklarını tekrarlarlar." maddesi, ABD'nin diplomatik söyleminde yeni bir duruma işaret etti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısıyla mücadelenin ABD'yle hazırlanan ortak metne dahil edilmesi, Washington yönetiminin Ankara'yla anlayış birlikteliği sağlama noktasında farklı bir pozisyona gelmesi şeklinde yorumlandı.

 

"Tehdid"e güçlü yanıt

Çavuşoğlu’nun ortak basın toplantısında, bir yabancı gazetecinin, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri satın almasıyla ilgili ABD’den yaptırım tehdidi gelmesi halinde bu karardan vazgeçilip vazgeçilmeyeceğini sorması üzerine verdiği yanıt da Ankara’nın kararlı tutumunu teyit etti.

"Tehdit" ifadesinin kullanımına karşı çıkan Çavuşoğlu’nun "Tehdit dilini kullanmayız ve kendimiz de reddederiz, bu doğru bir şey değil. Ama bu konuyu Rex’in de söylediği gibi sadece dün akşam ve bugün konuşmadık." şeklindeki yanıtı toplantının öne çıkan mesajlarından biri oldu. 

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Rex Tillerson
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