  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Soylu'nun Ramazan Bayramı mesajı

Soylu'nun Ramazan Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Soylu: "Bizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Trafik kurallarına uyalım. Lütfen hızlı gitmeyin, lütfen 'bir şey olmaz' demeyin. Bayramımız, matemimiz olmasın."

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Soylunun Ramazan Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Trafik kurallarına uyalım. Lütfen hızlı gitmeyin, lütfen 'bir şey olmaz' demeyin. Bayramımız, matemimiz olmasın." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajında, Ramazan Bayramı'nda seyahat edecek vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ramazan ayının sonuna gelindiğini ve bayrama ulaşıldığını vurgulayan Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"Elbetteki büyüklerinizi, sevdiklerinizi ziyaret edeceksiniz. Çok da iyi edersiniz. Ama lütfen bizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Trafik kurallarına uyalım. Lütfen hızlı gitmeyin, lütfen 'bir şey olmaz' demeyin. Bayramımız, matemimiz olmasın. Bu arada arka koltukta yolculuk eden vatandaşlarımıza da emniyet kemerlerini takmalarını istirham ediyoruz. Ön koltuktakiler artık zaten takıyor. Bu vesileyle hepinizin bayramını canıgönülden tebrik ediyoruz."

Etiketler: süleyman soylu, ramazan bayramı mesajı, ramazan bayramı, İçişleri Bakanı
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