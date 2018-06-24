Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Karamollaoğlu Ankara'da oy kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara Çankaya Lisesi'ne giderek, görevlilerin belgelerini kontrol etmesinin ardından 1067 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra sandık görevlilerine teşekkür eden Karamollaoğlu, okul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ederek, "Seçimler çok önemli. Çünkü önümüzdeki 5 yıl bu ülkenin menfaatine yönelik kararlar alacak cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçilecek" diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçimle ilgili iddiaları da değerlendiren Karamollaoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu konuya müdahil oldu. İnşallah üzücü hadiseler orada da başka yerlerde de tekerrür etmez" dedi.

Kaynak: AA