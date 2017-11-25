'Peygamber efendimizin doÄŸumu Hicri Takvime gÃ¶re kutlanacak'

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bekir BozdaÄŸ, Konya'da Necmettin Erbakan Ãœniversitesi KÃ¶yceÄŸiz KÃ¼lliyesi Zeliha AkpÄ±nar Camisi'nin temel atma tÃ¶reninde konuÅŸtu.

BozdaÄŸ, "Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± yeni bir kararla, Peygamber Efendimizin doÄŸduÄŸu, dÃ¼nyamÄ±zÄ± ve alemleri ÅŸereflendirdiÄŸi gÃ¼nÃ¼n iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ± hafta, 'Mevlid-i Nebi HaftasÄ±' adÄ±yla Miladi Takvime gÃ¶re deÄŸil, Hicri Takvime gÃ¶re kutlanacaktÄ±r. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta bu konudaki yÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸi yayÄ±nlanacak ve 2018'den itibaren de Hicri Takvime gÃ¶re Peygamber Efendimizin dÃ¼nyayÄ± ÅŸereflendirdiÄŸi hafta, 'Mevlid-i Nebi HaftasÄ±' adÄ±yla kutlanmaya baÅŸlanacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

'BÃ¼tÃ¼n dinlerde mabetler mahsundur, dokunulmazdÄ±r'

MÄ±sÄ±r'da ve TÃ¼rkiye'deki camilerde kendilerini patlatanlarÄ±n, Allah'Ä±n, Ä°slam'Ä±n, dinin, Kur'an'Ä±n, peygamberin ve insanlÄ±ÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmanÄ± olduÄŸunu ifade eden BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼tÃ¼n dinlerde mabetler mahsundur, dokunulmazdÄ±r. Bizim dinimizde de mabetler dokunulmazdÄ±r ama maalesef Ä°slamÄ± istismar edenler bazÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼leri hem de Ä°slam adÄ±nÄ± kullanmak suretiyle Allah'a, resulÃ¼ne ve Allah'Ä±n yer yÃ¼zÃ¼ndeki evlerine karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± iÃ§erisindedirler. BunlarÄ± ÅŸiddetle, nefretle bir kez daha kÄ±nÄ±yoruz. Burada MÄ±sÄ±r'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yararlÄ±lara acil ÅŸifalar diliyorum. TÃ¼rkiye terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda nerede olursa olsun, kime karÅŸÄ± olursa olsun, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin ideolojisi ne olursa olsun, her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle, terÃ¶ristlerle, terÃ¶rizmle 'ama'sÄ±z ve amansÄ±z mÃ¼cadeleye her zaman vardÄ±r. Biz bugÃ¼n 'dÃ¼nyanÄ±n neresinde olursa olsun terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle 'ama'sÄ±z ve amansÄ±z bir mÃ¼cadele yapalÄ±m' diye Ã§aÄŸrÄ± yapan belki de dÃ¼nyada tek Ã¼lkeyiz ama maalesef bu Ã§aÄŸrÄ±mÄ±za samimi bir dayanÄ±ÅŸma ve iÅŸbirliÄŸi desteÄŸi bulduk mu? BulamadÄ±k. BazÄ± Ã¼lkeler terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine, hedeflerine, ideolojilerine gÃ¶re maalesef bilerek ve isteyerek destek vermektedir."

'TÃ¼rkiye MÄ±sÄ±r halkÄ±nÄ±n ve MÄ±sÄ±r devletinin yanÄ±ndadÄ±r'

TerÃ¶rle ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle birlikte mÃ¼cadelede etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineleyen BozdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÃ¼rkiye bu olay vesilesiyle MÄ±sÄ±r halkÄ±nÄ±n ve MÄ±sÄ±r devletinin yanÄ±ndadÄ±r. BugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da terÃ¶rle mÃ¼cadelede her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸ birliÄŸine 'ama'sÄ±z ve amansÄ±z hazÄ±rdÄ±r. Suriye'de ve Irak'ta da gÃ¶rdÃ¼k. TÃ¼rkiye'de hendek terÃ¶rÃ¼ oldu. PKK ne yaptÄ±? Camileri yÄ±ktÄ±. Sadece ÅžÄ±rnak'ta 27 tane cami yÄ±ktÄ±lar, 71 tane camiyi ibadet yapÄ±lamaz hale getirdiler. Kur'an-Ä± Kerimleri, hadis kitaplarÄ±nÄ± yerlere attÄ±lar, Ã¼zerlerini Ã§iÄŸnediler. TÃ¼rkiye genelinde pek Ã§ok camiyi maalesef bu terÃ¶ristler yÄ±ktÄ±lar, ibadet edilemez hale getirdiler. Manen deÄŸer verdiÄŸimiz ne varsa onlarÄ± ayaklar altÄ±na aldÄ±lar. Åžimdi 'PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ä°slam dÃ¼ÅŸmanÄ±' dediÄŸimizde birileri ayaÄŸa kalkÄ±yor. Yahu Ä°slam, din, Kur'an dÃ¼ÅŸmanÄ± olmazsa bunlarÄ± yapar mÄ±? BunlarÄ± sÃ¶ylediÄŸimizde birileri baÅŸka bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yor. Peygambere, Kur'an'a dine ve onun iÅŸaretlerine dÃ¼ÅŸman olmayanlar mabetlere bomba koyarlar mÄ± yÄ±karlar mÄ±, dinin kutsallarÄ±nÄ± ayaklar altÄ±na alÄ±rlar mÄ±? Almazlar. Kim alÄ±r? Bunlara dÃ¼ÅŸman olanlar alÄ±r. Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye iÃ§erisinde PKK, DEAÅž, diÄŸer terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ve FETÃ– aynÄ± ÅŸekilde dine dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±n alasÄ±nÄ± yapmaktadÄ±r. Onun iÃ§in bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birlikte olmasÄ± ve terÃ¶ristlerin hiÃ§birine aman vermemesi lazÄ±m."

Kaynak: AA