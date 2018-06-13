Ovit Tüneli bugün açılıyor

Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayacak 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda bulunan ve 14 bin 300 metreyle Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olma özelliğini taşıyan Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Tüneli tamamlandı. Tünel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle bugün 13.30'da hizmete açılacak.

Ovit Tüneli’yle, yılda 5 ay yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle kapalı kalan ve diğer 7 ayda ise İkizdere-İspir arasında günlük ortalama 1135 aracın transit geçiş yaptığı Ovit geçidi, yıl boyu açık olacak. Tünel, Rize-Erzurum karayolu uzunluğunu 50 kilometre kısaltacak.

138 yıl önce gündeme geldi

İlk olarak 1880 yılında Osmanlı Devleti'nin kalkınma planında Rize-Erzurum karayolu ve tüneli projesi olarak gündeme gelen Ovit Tüneli'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012 tarihinde atıldı. Tünelde "ışık göründü" töreni ise 11 Kasım 2016'da Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

14,3 kilometre uzunluğunda

Ovit Tüneli, bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14,3 kilometre uzunluğu ile Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı devam eden 14,5 kilometrelik Yeni Zigana Tüneli'nin ardından Türkiye'nin ikinci en uzun, dünyanın ise en uzun dördüncü tüneli olacak.

Tünelin giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre, tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olarak gerçekleştirildi.

Türkiye'nin örnek tüneli

Ovit Tüneli'nde aydınlatma ve tünel iç dizaynı, Türkiye'de örnek olarak projelendirdi.

Türkiye'deki diğer tünellerde aydınlatma tek kanal ile yapılırken, tünel uzunluğu nedeniyle sürücülerin dikkat kaybını ortadan kaldırmak için Ovit'te aydınlatma özel olarak çift kanal planlandı.

Ayrıca tünel içerisi beyaz üzerine kırmızı şeritlerle boyanarak dikkat dağınıklığının giderilmesi hedeflenirken, sürücü dinlenme cepleri ise özel olarak boyanıp aydınlatıldı. Böylelikle 14,3 kilometre uzunluğundaki tünelde sürücülerin ışık kaybı yaşamaması, dinlenme ceplerinde de rahat olmaları amaçlandı.

Kaynak: TRT Haber/AA