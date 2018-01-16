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Buradasınız : » » Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: YPG'nin desteklenmesine müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: YPG'nin desteklenmesine müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ABD'nin terör birliği girişimine ilişkin, "Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz." dedi.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: YPGnin desteklenmesine müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın açılış oturumunda söz aldı.

"NATO terörist örgütler arasında ayrım yapmamalı"

Orgeneral Akar, üye ülkelerin genelkurmay başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, "NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayrım yapmamalıdır." ifadesini kullandı.

"YPG'nin desteklenmesine müsaade etmeyeceğiz"

"DEAŞ ile mücadele ne kadar önemliyse PKK/PYD/YPG, FETÖ ile mücadele de o kadar önemlidir." diyen Akar, "PKK'nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz." dedi.

Akar'ın konuşmasında Türkiye'nin beklentilerini ve terör örgütleriyle mücadelesinde kararlılığını net şekilde ortaya koyduğu bildirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: ypg, hulusi akar, abd
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