Genelkurmay Başkanı Akar, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah ile Orgeneral Akar, askeri iş birliği konularını ele aldı. Görüşmede kapsamlı bir strateji içinde terörle mücadeleye yönelik çabaların da değerlendirildiği ifade edildi.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Mahmud Ferihat ve Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz de görüşmede hazır bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Orgeneral Hulusi Akar'ın resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Ürdün'ün başkenti Amman'a gittiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA