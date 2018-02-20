  • 20 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.804
    EURO 4.698
  • BIST 113432.85
    ALTIN 163.648
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Genelkurmay Başkanı Akar, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Akar, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Genelkurmay Başkanı Akar, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah ile Orgeneral Akar, askeri iş birliği konularını ele aldı. Görüşmede kapsamlı bir strateji içinde terörle mücadeleye yönelik çabaların da değerlendirildiği ifade edildi.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Mahmud Ferihat ve Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz de görüşmede hazır bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Orgeneral Hulusi Akar'ın resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Ürdün'ün başkenti Amman'a gittiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Ürdün Kralı 2. Abdullah, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ürdün, Amman
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER