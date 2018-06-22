Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınında gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1, TRT Habe ve TRT World'de yayınlanan 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını'nda Leyla Köselerli ve Fahrettin Altun'un sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizim tabii 2 aydan daha fazla oldu. Biz bu süreci il kongreleriyle de beraber geçirdik. Bu il kongrelerimizi aynı zamanda seçim mitingleri olarak geçiriyorduk. Bir taraftan kapalı spor salonlarının dışında açık alanda konuşmalarımız, kapalı spor salonlarının içinde de kongremizi yapıyorduk. Şu anda seçim kampanyamızı da buna ilave ettik. 100’e yakın bu konuda konuşmalarımız oldu. Yoğun bir süreci yaşamış olduk. Örneğin dün il olarak Gaziantep’le noktaladık. Gaziantep’ten sonra yine bir toplu yayına girdik. Bugün de İstanbul’un 7 ilçesini dolaştık. 7 ilçeyi dolaştıktan sonra sizlerle ortak yayındayız. Bir gün kala artık halkımıza, milletimize diyoruz ki Pazar gününe birlikte hazırlanalım.

"Bütün vatandaşlarımızın sandığa gitmesini istiyorum"

Ziyaretlerin veyahut da bu gezinin, memlekete gitmenin kazası olabilir ama bu seçimin kazası olmaz. Ben vatandaşlarıma partili partisiz fark etmez demokratik haklarını kullanmasının gereğini hatırlatmak istiyorum. Şimdi bir yeni yönetim sistemini ilan edeceğimiz bir seçimde ben bütün vatandaşlarımızın sandığa gitmesini istiyorum.

"Yurt dışı oyları 2 milyonu aşmış durumda"

Bu seçimde aldığım rakamlar zannediyorum 2 milyonu aşmış durumda. Türkiye dışındaki bütün vatandaşlarımızın bütün haklarını zorlaştırmalarına rağmen birçok engeller önlerine çıkarmalarına rağmen yılmadılar, usanmadılar hatta yüzlerce kilometre uzaklıktan gelip oylarını kullandılar. Türkiye dışındaki tüm vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığı her türlü takdirin üstündedir. Oralarda atacakları oylarla Türkiye’deki yeni yönetim sisteminin değişikliğine katkılarının olacağını düşünüyorum.

"280 bin derslik yaptık"

Her şeyden önce tabii yatırımlar noktasında Türkiye neredeydi nereye geldi buna bakmamız lazım. Yatırımlarda eğitim öncelikli, sağlık ikinci sırada. Biz göreve geldiğimizde birinci sırada savunmaydı. Eğitimi bir numara yaptık. Eğitim altyapısına yüklendik. 280 bin derslik yapmışız. Hatırlayın, ben kendi dönemimi hatırlıyorum sınıflarımızda 75 öğrenci vardı. Aynı dönemde Anadolu’da 100’ü aşkın öğrenci olan sınıflar vardı. Bugün İstanbul ilçelerindeki mitinglerimi yaparken çocuklara sordum. Bir tanesi 25, bir tanesi 18 diyor. Bu civarda. Resmi rakamlarla şu anda 32. Biz başka bir şey yaptık. Biz teksir kağıdıyla okuduğumuz dönemler oldu. Saman kağıdı var ya, orada basarlardı notları mürekkep dağılırdı. Biz şimdi o acıları yaşadığımız için bütün ortaöğretim ve ilkokullarda kitapları hazırladık, masaların üzerine koyduk. Öğrenciler kitaplarını masalarının üzerinde hazır buldu. Nereden nereye getirdik bu işi.

"Üniversite burslarını 45 liradan 470 liraya çıkardık"

Üniversite, öğrenciler 45 lira burs alıyordu. Biz bunu 470 liraya getirdik. Master 970 lira alıyor. Doktora öğrencileri asgari ücret alıyor.

"268 milyon yolcu Marmaray'ı, 23 milyon araç Avrasya Tünelini geçti"

Şu ana kadar 268 milyon yolcu Marmaray'ı kullandı. Avrasya Tüneli'nden 23 milyon araç geçti.

"Destinasyon olarak THY dünyanın bir numarası"

Havalimanı meselesi. Dünya artık çok ciddi bir rekabetin içerisinde Batıda öyle havayolu firmaları var ki THY’yi özellikle izliyorlar. Destinasyon olarak THY dünyanın bir numarası. Bunu şu anda batı firmaları yakalayamıyor. Filomuz da 400’e yaklaşıyor. Geniş gövdelerde de THY çalışmalarını yapıyor. Yeni havalimanında 6 pist olacak, 100 bin kişi çalışacak. Bu Batı'yı çıldırtıyor, 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor' diye. Daha çok çıldıracaklar. Burada toplam proje alanı 76 buçuk milyon metrekare. Bizim Atatürk Havalimanı’mız ise 12 milyon metrekareydi. İlk etapta yılda 90 milyon yolcu taşıyacak burası. Ama 2023’te yolcu potansiyeli 150 milyona çıkıyor. Şimdi bu onları rahatsız etmez mi?

Bir de şu var. Bizim yeni aldığımız geniş gövdeli uçaklar, dünyanın diğer ucuna gidiyor. 16 saat 18 saat uçabiliyor. Bu tabii birilerini rahatsız ediyor.

Savunma Sanayii

Bir diğer önemli adım da savunma sanayii. Savunma sanayiinde ihtiyacımızın yüzde 20'sini karşılayabiliyorduk ama şimdi yüzde 65'ini karşılar hale geldik. Şimdi biz bunlar için göreve geldiğimizde ben o zaman Bush’a rica ederdim. ‘Bize İHA verin’ dedim ‘kongre müsaade etmedi’ dediler. Sayın Trump ‘bizim kaliteli silahlarımız var’ diyor. Ver diyoruz kongre müsaade etmedi.

"CHP zihniyeti uçak fabrikasını kapattı"

Temennim odur ki burada bir yanlışa düşmezler. Ama şunu bilmeleri lazım Türkiye artık eski Türkiye değil. CHP zihniyeti uçak fabrikasını kapattı ve orayı gaz ocağı fabrikası yaptı. Türkiye artık o dönemdeki Türkiye değil.

"Yabancı kuruluşlar kurlarla ilgili olayı iyice düşürmeye başladılar"

Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Pazartesi Türkiye çok farklı bir şekilde uyanacak. Zaten bugünden o yabancı birçok köşeler filan hatta kredi kuruluşları vesaire onlar kurlarla ilgili olayı iyice düşürmeye başladılar. Bu gösteriyor ki onlar da yaptırmış oldukları kamuoyu araştırmalarında artık Türkiye'de durum, onların planladığı veya bekledikleri gibi değil tam tersine gidiyor. Bunu biz de zaten arazide görüyoruz. Büyümedeki 7,4 oranı çok çok önemli biz şimdi G7 ülkeleri arasında 2., OECD ülkeleri arasında birinci sıradayız.Türkiye artık işsizlikte son dönemlerin en düşük rakamlarına kadar geldi. Genç işsizlikte de bir düşüş var. Bunlar bir şey gösteriyor. Türkiye karşı tarafa bir güven veriyor.

"Bay Muharrem’in Bay Kılıçdaroğlu’nun ciddi bir oyununa geldiğini düşünüyorum"

Gerek Sayın İnce gerek Sayın Kılıçdaroğlu’nun kongrelerde birbirlerine karşı hakaretlerini bilirsiniz. Tüm seçim kampanyası boyunca ben bunları dev ekranlarda gösterdim. Şu anda ben yine de bay Muharrem’in Bay Kılıçdaroğlu’nun ciddi bir oyununa geldiğini düşünüyorum. Seçimi kazanamayacağını biliyor zaten. Ama seçimden sonra ben Bay Kemal’i daha rahat yerim. Burada benim milletimin Pazar günü bunlara anlayacakları dilden bir demokratik cevap vermeleri lazım.

"Bunlarla milleti aldatamazsın"

Edirne cezaevinde terör örgütünün arkasında olduğu bir kişiyi ziyaret ediyor. İcazet alıyor veya destek alıyor. Bu adam 7 Haziran seçimlerinin akabinde Kürt kardeşlerimi sokağa döküp, 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan kişidir. Tutuklu olmak bu noktada seni temize çıkarmıyor. Belki de bu süreç içerisinde mahkum olacaksın. Bunları bizim görmemiz lazım.

Bizim üzüntümüz, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının onu ziyaret edip meydanlara çıkıp söylemesi. Bunlarla milleti aldatamazsın. Biz Güneydoğu’da güçlüyüz. Hele ben bu kayyumlarla başlayan süreçle Güneydoğu şu anda bir başka. Buralarda biz çok ciddi yatırımlar yaptık. Biz yapım ekibiyiz. Niye? Buralar bizim vatan topraklarımız. Terör örgütü yakıp yıktı diye öylece bırakamayız.

"Şanlıurfa ve Gaziantep’te açık ara öndeyiz"

Kürt anneleri bu şekilde ağlatan bu PKK terör örgütü bu HDP nasıl oluyor da hala oy alıyor. Anlamakta zorlanıyorum. Ben şu anda devranın değiştiğini düşünüyorum. Van, Diyarbakır mitingleri muhteşemdi. Şanlıurfa, Gaziantep muhteşemdi. Şanlıurfa ve Gaziantep’te açık ara öndeyiz. İnşallah bu defa Diyarbakır’da farklı bir netice koyacak diye inanıyorum. Mardin inşallah koyacak diye inanıyorum.

"Zeytinlik Operasyonu’nu yapmış olsaydık belki de Fırat Kalkanı’na gerek kalmayacaktı"

Terörle mücadelede Türkiye’nin güvenlik güçlerinin ne denli bir özgüven sahibi olduğu ortaya çıktı. Şahsen zaman zaman kendi göbeğimizi kendimiz keseriz dedim. Gerek Fırat Kalkanı, gerek Zeytin Dalı harekatı bunun en somut örnekleriydi. Sayın Obama döneminde Zeytinlik Operasyonu diye Fırat Kalkanı Harekatı’nın öncesi operasyonu yapacaktık. Fakat bizi aldattılar. Bu Zeytinlik Operasyonu’nu yapmış olsaydık belki de Fırat Kalkanı’na gerek kalmayacaktı. Münbiç’i de o Zeytinlik Operasyonu içerisinde halledecektik. Ama bu verilen sözler yerine gelmedi.

Gelmeyince de bu Trump yönetimi iş başına geldi. Onunla da bu durumu konuştuk. Ona da aynı şeyleri söyledim ikili görüşmemizde. Dedim ki; ‘siz yanınıza PYD’yi alıyorsunuz, YPG’yi alıyorsunuz bunlar terör örgütüdür. Bunlar PKK’nın yan kollarıdır. Yapmayın, gelin biz bunu beraber yapalım.’ Dediler ki; ‘benim generallerim bana bu konuda Türkiye’nin silahlı kuvvetleriyle bu iş olmaz, ÖSO ile bu iş olmaz diyorlar.

Dedim ki; ‘biz buraya iki tugay tahsis ederiz. Özgür Suriye Ordusu da bu işte rol alacak ve biz beraberce bu işi başarırız.’ Baktım ki heyetler arası toplantıya geçtik. Bunlar aynı şeyde direniyorlar. Aynı şeyde de direnince ben ‘kusura bakmayın. Siz yolunuza, biz yolumuza…

"Lider kadrolarının bize olan sadakatlerini de gördüm"

Biz o toplantıdan sonra kararımızı verdik ve Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlattık. Fırat Kalkanı Harekatı’yla da onlar aslında ne kadar yanıldıklarını gördüler ve biz 3 bin DEAŞ’lıyı derdest ettik. Demek ki Türkiye bunları yapabiliyor. Kiminle? Özgür Suriye Ordusu’yla. ÖSO’nun bu konudaki hakkını da kendilerine teslim etmek lazım. Onların şehadete çok farklı bir inançları vardı. Bizim askerlerimize de güvenleri gerçekten çok çok iyiydi.

Onların lider kadrolarını ağırladım. Onlarla da görüşmelerim oldu. Lider kadrolarının bize olan sadakatlerini de gördüm. Hele hele bunların içerisinde biri vardı ki çok enteresan. Her tarafından delik deşik olmuş. Midesini komple almışlar. O haliyle hala savaşıyor ve onun öldürülmesi için de özel yüklü bir prim vermişler. O hiç yılmıyor. Böyle insanlar var ÖSO’nun içinde.

"12 gözlem noktasıyla Afrin tamamen kontrol altında"

Bu çalışmaların akabinde de biz Rusya’yla münasebetlerimizi iyi götürdük. Biz en azından Fırat’ın batısındaki çalışmalarımızı çok daha verimli bir şekilde götürelim dedik. Benim Sayın Putin’le olan gerçekten özel ilişkilerim, bunun yanında istihbaratın ağırlığı, dışişleri bakanımın, dışişleri bakanlarıyla münasebetleri ve yoğun ilişkilerimiz, bunların hepsi önce Soçi çalışması, ardından Ankara… Tabii bunların hepsi Astana çatısı altında yürütüldü. Buna sadık kalmak suretiyle çalışmaları sürdürdük. Daha sonra Zeytin Dalı Operasyonu’na girdik.

Zeytin Dalı Harekatı’nda da bizim bütün çalışmamız Rusya’yla beraber oldu. Rusya’yla beraber başarılı gitti. Şu an itibarıyla Zeytin Dalı Operasyonu’nda 4600’ü aşkın terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirdik. Hala devam ediyor. Burada artık PYD veya YPG kim olursa olsun bizim orada 12 gözlem kulemiz var ve bu 12 gözlem noktasıyla Afrin tamamen kontrol altında.

"YPG, PYD tamamen orayı boşaltacak"

Bir de İdlib var. İdlib noktasında da Rusya’yla, İran’la… Merkezi yönetimle de bütüm münasebetleri Rusya tarafı yürütüyor. Şu anda Cerablus ve El Bab’a 200 bin civarında bir geri dönüş oldu. Bunun daha da artacağını bekliyoruz. Bunların olması bizi rahatlatacak. Bu ayın 4’ünde Dışişleri Bakanı’mız Amerika’ya gitti. Orada Pompeo ile bir görüşmesi oldu. Bu görüşmeyle de birlikte Münbiç’te bir yol haritası belirlendi. Bu 90 günlük bir yol haritası.

Bu yol haritasıyla da oradan YPG, PYD tamamen orayı boşaltacak. Yüzde 90-95’i Arap’tır. Sakinleri gelip oraya yerleşecek. Onların da oraya yerleşmesiyle bu 200 bin sayısı çok daha artacaktır diye düşünüyorum. Başka yerler için de bu durum söz konusu. Görüşmeler çok sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Temenni ederim ki bu sağlıklı gidiş bölgeyi çok daha rahatlatacaktır. Kuzey’de de gelişmeler farklı noktalara gelecektir.

"Biz hakkımızın dışında bir şey istemiyoruz"

En deneyimli iki siyasi lider vardır. Bir Putin, bir de ben. Çünkü başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı sürecimizi şöyle art arda koyduğumuz zaman 15-16 yıllık bir sürecimiz var. Putin’in hakeza öyle. Şimdi bu süreç içerisinde yaptıklarımız, yapacaklarımız var. Amerika’nın da bu attığımız adımlardaki duruşumuz onlara mesaj veriyor.

Bunlar öyle eğilip, bükülen bir takım değil. Öyleyse hakkı neyse hakkını ister. Biz hakkımızın dışında bir şey istemiyoruz. Dolayısıyla da koalisyon güçleriyle ilgili ortada bir Fransa var, Almanya, İngiltere var. Bunlar Türkiye’nin burada haklılığını görmeleri, bunu teslim etmeleri lazım. Bunu teslim etmezlerse biz eğilip bükülmeyiz. Burada bizim duruşumuz bu defa hakkımızın gereğidir. Buradan tehdit yiyen Türkiye’dir.

Macron ile diyalogu

Sayın Macron’un ‘ne zaman çıkacaksınız, fazla durmayın’ diye lafları oldu. Kendisine dedim ki; ‘Sayın Macron, siz Cezayir’de ne kadar kaldınız? Ruanda’da ne kadar kaldınız? Onların takvimini bir önünüze getirin. Bizimkini konuşuruz. Biz orada işimiz bitene kadar kalacağız. Kaldı ki biz orada katliama gitmedik. Ama siz Cezayir’de katliama gittiniz. Ruanda’da katliama gittiniz. Biz bunları yapmıyoruz. Biz sadece terör örgütleriyle uğraşıyoruz. Bu terör örgütleri Suriye’nin kuzeyinde bir koridor oluşturmak, Türkiye’yi kuşatmak istediler. Bu örgüt bir terör örgütüdür.’

“23.17’de gelen o beyefendi oradan tanklarla anlaşıyor”

Anamuhalefet partisi CHP bir kere bu darbe girişiminin adeta içinde. O geceden daha önce bir radyo programında ‘bir darbe olsa tankların önüne ilk ben çıkarım’ diyen kişi Kılıçdaroğlu’dur. O gece, 23.17 Atatürk Havalimanı’na beyefendi iniyor. Atatürk Havalimanı’nda on binler var. O saatlerde ben de açıklamamı yapmışım. O açıklamada ne diyorum? ‘Bütün vatandaşlarımı meydanlara davet ediyorum.’ Ben de geliyorum diyorum.

Binali Bey o da bir yandan Ankara’ya hareket etmiş. Biz de Marmaris’ten Enerji Bakanı Berat Bey, kızım, eşim, torunlarım beraberce oradan çıkıyoruz ve son ana kadar pilota Ankara mı İstanbul mu söylemiyoruz. Belli bir mesafeden sonra pilota söylüyoruz ve İstanbul’a biz de geliyoruz. İstanbul’a geldiğimizde tabii üzerimizde F-16’lar uçuyor ama halk orada büyük bir heyecanla bekliyor.

23.17’de gelen o beyefendi oradan tanklarla anlaşıyor. Tankların arasında otomobiliyle Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine geçiyor veya Belediye Başkanlığı’na gidiyor. Oradan süreci takip ediyor. Çünkü kahvesini içerken elimizde belgeler var.

Senin zerre kadar teröre karşı, darbeye karşı, çünkü bu bir darbe, bir tavrın olsa on binler orada dururken sen niye oradan ayrı duruyorsun. Sen de gelseydin o vatandaşların arasına karışsaydın. O vatandaşlarla beraber darbeye karşı yüreğini ortaya koysaydın. Ama onda yürek yok ki, korkağın teki bu. Hemen öbür tarafa geçiyor. ‘Bana haber vermedi ki’ diyor. Ben sana özel davetiye mi çıkaracağım.

Ben Cumhurbaşkanı olarak milletin tamamına bu çağrıyı yapmışım ve milletin tamamı da oralarda. Enteresan olan bir şey var. Bağdat Caddesi’nden tanklar geçiyor bu tanklar alkışlanıyor. Bu da manidar. Bunun üzerinde düşünmek lazım.

“Havalimanındasın, on binler orada, sen de onların arasına gel katıl”

Biz 3’e çeyrek kala geliyoruz. Hemen valimizi, birinci ordu komutanını havalimanına çağırıyoruz ve değerlendirmemizi yapıyoruz ve ben hemen Genelkurmay Başkanvekilimizi orada Başbakan’ımızla da değerlendirmesini yaparak orada o işi bitiriyoruz. Vekaleten Genelkurmay Başkanlığını da Birinci Ordu Komutanı Ümit Paşa’ya veriyoruz. Ümit Paşa da orada gerekli talimatı yaptığı bir basın açıklamasıyla bildiriyor. Bunlar tabii önemli. Niye? Biz laf yapmıyoruz, biz ortaya bir tavır koyuyoruz. Ve böyle bir anda ne ister? İrade ister, cesaret ister… Eğer bu irade, bu cesaret sizde yoksa bunlardan hiçbirini yapamazsınız. Ama bunlarda bu yok. Kaçıyor oraya gidiyor. Niye kaçıyorsun ya? Havalimanındasın, on binler orada, sen de onların arasına gel katıl.

“O, darbeye karşı değildi”

7 Ağustos’ta Yenikapı’da yaptığımız büyük organizasyonda ben Sayın Bahçeli’ye davet çıkardım. Sayın Bahçeli hemen döndü, katılıyorum dedi. Ama bu Cuma akşamına kadar dönmedi. Katılmayacağını söyledi. Baskılar geldi, baskılar geldi son anda Cuma günü katılacağını söyledi. Ondan sonra da bir taraftan ‘ben zaten bundan yanaydım, yürümeyeceğini biliyorum’ gibi terse kampanyalar yapmaya başladı. Çünkü o darbeye karşı değildi.

“Niye şimdi yargıya müdahale ediyorsunuz?”

Bakın hala darbenin lehinde açıklamaları olan birisidir. Şu anda hala içeridekileri savunan birisidir. Hani yargıya müdahale etmiyordunuz? Niye şimdi yargıya müdahale ediyorsunuz? Bırakın yargı kararını versin. Açığa aldıklarımız var doğru, tekrar göreve iade ettiklerimiz de var. Onun için burada ana muhalefet partisinin, gerekse genel başkanının kesinlikle darbeyle mücadele diye bir derdi yok. Biliyorsunuz darbeye yönelik yaptığı açıklama da zaten yok.

“Kemal Batmaz’la ilgili bazı belgeler çıktı ortaya”

Bugün Batmaz’la ilgili bazı belgeler çıktı ortaya. Şimdi onlar hemen meydana dökülecek. Ben bugün bunu söylemiş olayım. Bu Kemal Batmaz’la ilgili belgeyle de bunlar ciddi manada da köşeye sıkışmış olacaklar.

“Biz e hazırız, hazırlıklarımızı yaptık”

Vatandaş hazır olduğuna göre mesele yok. Biz de hazırız, hazırlıklarımızı yaptık. Dersimizi çalıştık ve aylardır bunun üzerinde kafa yorduk, çalıştık. Gerek devlet yapısı içinde olan arkadaşlarımız gerek toplum kuruluşlarında olan arkadaşlarımız gerek akademisyenler ve iş hayatının içerisinde olan arkadaşlarımızla etraflıca bu çalışmaları yaptık, hazırlığımız ona göre tamamladık. Böylece de dün akşam ilk açıklamayı yaptık, bu akşam sizlerle de ikinci açıklamayı yapıyoruz.

Bundan sonra da Pazar günü milletimizin bize ‘devam’ demesi halinde de tabii bir an önce giydirmeyi yapacağız. Şu anda şablonumuz hazır. Hemen aktörlerin giydirilmesi olacak. Ondan sonra da yola çıkacağız. Bu belli bir süre ki ben bunu 100 gün olarak ifade ettim. Bu 100 günlük süre içerisinde tabi bazı yerlerde aksamalar olabilir. Bu aksamaları da bu 100 gün içinde telafi ederek yolumuza devam edeceğiz.

“Yeni yönetim sistemi güçler ayrılığını güçlendiriyor”

Yeni yönetim sisteminde demokrasinin ve Cumhuriyet’in temel niteliği olan güçler ayrılığını kesinlikle zayıflatmıyor, tam tersine daha da güçlendiriyor, tahkim ediyor. Parlamenter sistemde hükümet, Meclis çokluğu içinden çıktığı için pratikte yasama ve yürütme aynı gücün kontrolünde oluyor. Hükümet cenahından gelmeyen hiçbir tasarı veya teklifin Meclis Genel Kurulu’ndan geçme şansı yoktu. Biz hükümetle Meclis’in irtibatını bu attığımız adımla kopartarak bu pratik işleyişi bozmuş oluyoruz.

“Hükümetin bütçe dışında kanun tasarısı gönderme yetkisi bulunmuyor”

Yeni sistemde hükümetin bütçe dışında Meclis’e kanun tasarısı gönderme yetkisi bulunmuyor. Kanun tasarısı teklifi sadece milletvekillerine ait. Dolayısıyla milletvekilleri ve Meclis, tarihimizde ilk defa kendi iradeleriyle yasama çalışması yapma imkanına kavuşuyor. Meclis’in hükümeti denetim araçları daha da güçlendirilmiş olarak devam ediyor. Yargı da bu denge içerisinde çok daha sağlıklı çalışma imkanı bulacak. Yüksek yargı organlarının üye seçiminin bir kısmının Cumhurbaşkanı ile Meclis arasında dağıtılmış olması bu dengeyi daha da güçlendiriyor. Özetle yeni sistemde herkes kendi işini yapacak, kimse diğerinin üzerinde tahakküm kurmaya çalışmayacak.

“Projelerimizi bir an önce hayata geçirmeye gayret ettik”

Göreve geldiğimiz günden itibaren eğitimden sağlığa, ekonomiden sanayiye, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda önemli ve büyük projeler gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızı yaparken sonuç odaklı ve projelerimizi bir an önce hayata geçirmeye gayret ettik. Mevcut yapının getirdiği zorluklar nedeniyle çalışmalarımızın önemli bir bölümünü istediğimiz sürede ve düzeyde hayata geçiremedik. Bakıyorsunuz bürokratik oligarşik yapıların hantallığı, kurumlardaki iş ve işleyiş süreleri önümüze hep birer engel olarak çıktı. Bu bazen üstten oldu, bazen altımızdaki talimat verdiğimiz kesimden oldu.

“Bürokraside kademeler azalıyor”

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’yle birlikte bu sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Yeni dönemde çözüm üreten devlet, sorun çözen devlet, sonuç odaklı devlet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Devlet burada ciddi manada hızlanıyor. Bir de tabii daha az bürokrasi, daha az karar alma süreçleri ve bürokraside kademeler azalıyor. Görev alanları netleştirilerek yetki karmaşasının da önüne geçiliyor. Tüm hizmetlerde sonuç odaklı olmanın kararlılığı içerisinde olacağız ve verim odaklı çalışacağız. Yeniliklere de hızla adapte olacağız.

Kaynak: TRT Haber