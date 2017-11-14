Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Körfez ülkelerini kapsayan kritik ziyaretlerinde son durak olan Katar'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed al Adiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Katar'a geldi.

Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantıları'nın üçüncüsüne katılacak.

Ziyarette Körfez krizi ve çözüm arayışları ele alınacak.

Kuveyt ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı.

Beyan Sarayı'nda gerçekleştirilen törende Erdoğan ve Şeyh Sabah'ın yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Sabah, heyetlerini birbirine takdimlerinin ardından heyetler arası ve baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın da yer aldı.

Kuveyt Başbakanı ve Meclis Başkanı'nı da kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah ve Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim'i kabul etti.

Erdoğan, Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim ile 40 dakika görüşürken, Kuveyt Başbakanı es-Sabah ile yarım saat görüştü.

Beyan Sarayı Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kuveyt'te imzalanan anlaşmalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın Beyan Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından anlaşma imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Şeyh Sabah'ın huzurunda gerçekleştirilen imza töreninde, iki ülke arasında "Spor Alanında İşbirliği Anlaşması" Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı ve Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Vekili Halid Nasır Abdullah el-Roudan tarafından imzalandı.

"Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı"nı Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Kuveyt Doğrudan Yatırımı Teşvik İdaresi (KDIPA) Başkanı Meşal Cabir el Ahmed es-Sabah imzaladı.

"Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü" TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ile Kuveyt Bilimsel Araştırma Enstitüsü (KISR) Genel Müdürü Dr. Samira Omar tarafından imza altına alındı.

Kaynak: AA