Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlakı olmayan siyasetin ülkeye faydası yoktur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Genç kardeşlerimizi selamlıyorum, işçi emekçi kardeşlerimize, ülkemizin bayrağını dalgalandıran tüm gençlerimize selamlarımı yolluyorum. Afrin'de, Cudi'de Gabar'da bizi teröristlerden koruyan mehmetçiğimizi, jandarmamızı, korucularımızı selamlıyorum.

"Ahlakı, ilkesi olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete faydası olur"

Siyaset özünde millete hizmet yarışıdır. Siyasetçinin var oluş gayesi de ülkeye millete ve elbette oyunu aldığı seçmene en güzel, en kaliteli şekilde hizmet etmektir. Siyaset ilkelerle prensiplerle belli değerlerle yapılan, yapılması gereken bir iştir. Ahlakı, ilkesi olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete faydası olur. Rüzgar gülü gibi esintiye göre yön değiştiren, eğilip, bükülen bir siyasi anlayış popülizmin bataklığında debelenmeye mahkumdur.

“Üç kuruşluk menfaati için 40 takla atan şahsiyet fukaraları vardır”

Türk siyasi hayatı, gerçekten ibret verici hadiselerle doludur. Siyasi tarihimizde, bir tarafta ülkesine hizmet için gecesini gündüzüne katan asil devlet adamları, diğer tarafta da üç kuruşluk menfaati için 40 takla atan şahsiyet fukaraları vardır. 90 yıllık siyasi geçmişimizde milletin emanetini canı pahasına koruyan kahramanlar olduğu gibi darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkaklar da vardır. Türk siyasetinde ülkenin bekası için kurşun yağmuru altında kenetlenenler olduğu gibi ülke düşmanlarına yancılık yapmayı siyaset zanneden muhterislere de rastlanır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 90 yıllık siyasi geçmişimizde, milletin emanetini canı pahasına koruyan kahramanlar olduğu gibi, darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkaklar da vardır.https://t.co/9MiqstSybt pic.twitter.com/DyNKHWw98x — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Nisan 2018

"Milletimiz meseleyi çok net bir şekilde görmüştür"

CHP, hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan, kapalı kapılar arkasında yürüttüğü pazarlıklarla Türk siyasetini kirletmeye, lekelemeye devam ediyor. Bu siyasi tarihimize yeni bir utanç vesikası olarak kaydoldu. Aslında bu hadise aradan geçen 40 yıla rağmen CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini de ortaya koymuştur. Her ne kadar kendileri ve medyadaki avaneleri, bu skandalı örtbas etmeye kalksalar da milletimiz meseleyi çok net bir şekilde görmüştür, ortadaki fotoğraf öylesine kötü ki, bu tezgahın milleti kandırmaktan ziyade ülkemizin ana muhalefet partisini itibarsız hale getirme noktasında bir hamle olduğunu görüyoruz.

"Siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz"

Dün olduğu gibi bugün de CHP, siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. CHP, milletin kendi adına hareket etmesi için emanet verdiği iradelerini pazara çıkardığı milletvekilleriyle, özellikle de gençlere kötü örnek oluyor. Şimdi ben buradan sesleniyorum: Ey 15 milletvekili ya siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey 15 milletvekili siz nasıl oluyor da iradenizi bu kadar ucuza satıyorsunuz? Siz, size oy veren milletin iradesine saygısızlık yaptınız.https://t.co/9MiqstSybt pic.twitter.com/qDRUMwL61a — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Nisan 2018

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

"Türkiye bir dönüm noktasına gelmiştir"

Tam bir kırılma noktasındayız zira Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık bir dönüm noktasına gelmiştir ve bu dönem noktası Türkiye'nin ileri atılım noktası olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tam bir dönüm noktasındayız. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık bir dönüm noktasına gelmiştir ve bu dönüm noktası Türkiye'nin ileri atılım noktası olacaktır.https://t.co/9MiqstSybt pic.twitter.com/4Gav8jVAvZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Nisan 2018

"Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4500'e yükseldi"

Tabii bu aralar malum Türkiye'de terörle mücadelemizi, başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de, Bestler Deresi'nde mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Şu anda Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 500'e doğru ilerliyor. Öbür tarafta Kuzey Irak'ta 300'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. İçeride Cudi'de Gabar'da aynı şekilde teröristler etkisiz hale getiriliyor.

"Heyecanınızı 24 Haziran'a kadar devam ettirmenizi istiyorum"

Benim sizlerle bugün özellikle bir iki hususu müzakere etmem lazım. Malum Özbekistan'a hareket ediyoruz. İki gün Özbekistan'dayız. Oradan da Güney Kore'ye geçeceğiz. Perşembe günü de inşallah ülkemize döneceğiz. Ben sizin bu heyecanınızı 24 Haziran'a kadar devam ettirmenizi istiyorum. Lise son sınıftaki arkadaşlarınızdan üniversitedeki arkadaşlarınıza kadar özellikle kucaklaşacaksınız. Herkese bildiklerinizi anlatacaksınız.

"Bölemeyeceksiniz, böldürmedik, böldürmeyeceğiz"

Gençler, şimdi Rabia’mızda neler var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet… Tek millette ne var? 81 milyon var. Bizde ayrım yok. Neden? Rabbim öyle emrediyor da ondan. İkincisi tek bayrak. Şu bayrağımızı görüyorsunuz değil mi? Üç tek vatan... Evet 780 bin km kareyle biz tek vatana sahibiz. Biz 780 bin km2'ye nerden geldik, biliyorsunuz değil mi? 15 milyon km2'den buralara geldik, şimdi bu PKK şimdi bu FETÖ bölmek istediler, Bölemeyeceksiniz, böldürmedik, böldürmeyeceğiz. İşte ne yaptık; Cudi'de F-16 olduk, Gabar'da F-16 olduk, yeri geldi SİHA olduk ve bunlarla tepelerine tepelerine indik ve sevgili gençler, buradaki kararlılığımızı koruyacağız, çünkü biz bu ülkede şunu bilin 81 milyona aşığız. Bizde ayrım yok, biz bu milletin dertlisiyiz, inşallah gelecek daha iyi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4500'e doğru ilerliyor.https://t.co/9MiqstSybt pic.twitter.com/xoBtU2iDWi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Nisan 2018

“Hep birlikte Türkiye olacağız”

Dört tek devlet, Türkiye'den başka devletimiz yok başka devlet arayanlar gitsinler, isterlerse biletlerini de alırız. Bir olacağız, İri olacağız, Diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız, bizi yıkabilirler mi 24 Haziran'da sandıklarını coşturacağız. Beraber çalışıp ve neticesini de alacağız inşallah, ve hepinizi rabbime emanet ediyorum, selamlarınızı da Özbekistan'a götürüyorum