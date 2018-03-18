Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Afrin'de kontrol sağlanmıştır"

Sözlerimin hemen başında bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 8.30 itibariyle tamamen kontrol altına alınmıştır. Teröristlerin çoğu zaten kuyruklarını kıstırıp kaçmışlardır. Kalan kılıç artıklarını ve geride bıraktıkları tuzakları da özel birliklerimiz ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri temizliyorlar. Afrin şehirmerkezinde artık terör örgütünün paçavraları değil, huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO'nun bayrağı dalgalanıyor. Bizlere bu günleri gösteren rabbimize hamdediyorum. Kahraman Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerinin hürriyeti ve aydınlık geleceği için canla başla mücadele eden ÖSO mensuplarına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Afrin operasyonumuzu en başından beri yürekten destekleyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Askerimizi sevinç gözyaşları içinde karşılayarak bize kucak açan Suriyeli kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

"Afrinli kardeşlerimiz Afrin'e dönecekler"

Bu operasyonla Türkiye bir kez daha hakkın, haklının, mazlumun yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Daha önce Cerablus'ta, Rai'de, El Bab'da, Azez'de ne yaptıysak şimdi Afrin'de ve çevresindeki yerleşim bölgelerinde de aynısını yapacağız. 140 bin kişi Cerablus'a döndü. Şİmdi de Afrinli olan kardeşlerimiz Afrin'e dönecekler. Teröristlerin izlerini silerken aynı zamanda, alt yapısından üst yapısına bölgeyi yaşanabilir hale getirecek tüm adımları atacağız.

"Kardeşliğimizi zehirlemeye kalkanlara verilmiş en güzel cevap"

Halen ülkemizde veya diğer yerlerde yaşayan bölge halkının en kısa sürede yutlarına, evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız. Türkiye'nin ve milletimizin Suriye'nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi, terör örgütlerini aramıza bir hançer gibi sokmaya çalışanlara, bin yıllık kardeşliğimizi zehirlemeye çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır. Bu zaferin bir kez daha hem ülkemize hem de Afrin bölgesindeki kardeşlerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

Türk milleti olarak dün Çanakkale'de hangi heyecan ve azim ve inançla mücadele ettiysek, bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı şekilde bir mücadeleyi yürütüyoruz. Yahya Kemal ne diyor, "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya rabbi, senin uğrunda ölen ordu budur ya rabbi, ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın, galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın." Ecdadımız Çanakkale'nin burada yürülen mücadelenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bunun için adeta varını yoğunu ortaya koyarak Çanakkale'yi geçilmez hale getirmiştir. Bugün biz de terör örgütleriyle ve arkalarındaki güçlerle sınırlarımızın içinde ve dışında bu verilen mücadelenin anlamını çok iyi biliyoruz. Türkiye'ye yönelik terör dalgası bir asır sonra Çanakkale saldırısının yeniden hortlatılma çalışmalarından başka bir şey değildir. çanakkale'de dönemin en güçlü ordularıyla üstümüze saldırmışlardı. Ne oldu? Bütün bunlara rağmen imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Ne diyor Akif İstiklal Marşımızda, Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın… Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın" İşte Çanakkale böyle geçilmez oldu. Şimdi o kadar cesaretleri olmadığı için özel olarak eğitip donattıkları, dünyanın en alçak, en eli kanlı, en zalim terör örgütleriyle üzerimize geliyorlar. PKK'dan FETÖ'ye, DEAŞ'tan PYD'ye tüm örgütler işte bu amaçla kullanılmakta.

Sandılar ki bu milletin Çanakkale'deki cesareti geride kaldı. Sandılar ki bu milletin Çanakkale'deki azmi artık kalmadı. Sandılar ki bu milletin inancı o günkü kadar kavi değil ama attıkları her adımda yanıldıklarını gördüler. 2015'teki çuklur eylemleriyle milli birliğimizi ve vatanımızın bütünlüğü hedef aldılar. Teröristleri de, bu niyetlerin gerisindeki güçleri de açılan o çukurlara gömdük. Saldırıyı bertaraf ettik.

15 Temmuz darbe girişimini başlattılar. Ellerindeki en modern silahları kullanarak sokaklara çıktılar. Milletimizin o iman dolu göğsüne çarpınca darmadağın olarak ricat ettiler, geri döndüler.

Ayrıntılar geliyor...