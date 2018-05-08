CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Fransa’ya tepki

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısında, herkesin mutlu olduğu, güzel, zengin, huzurlu, kendi içinde barışık bir Türkiye'yi inşa etmek için siyasete girdiğini ve aynı azimle çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Avrupa şampiyonu olan milli güreşçiler Taha Akgül, Soner Demirtaş, Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak'ı tebrik eden Kılıçdaroğlu, ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Basketbol Takımı ile Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ni şampiyon tamamlayan VakıfBank'ı kutladı.

Süper Lig'e çıkan Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü de tebrik eden Kılıçdaroğlu, sporun barış ve kardeşlik işi olduğunu belirtti, "Umarız spora siyaset girmez" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı anarak, "Bu üç güzel fidanımızı dar ağacında kaybettik, onların yeri kalbimiz." diye konuştu.

Siyasal idamların toplumların belleğinde derin yer ettiğinin kabul edilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün siyasal idamların olmaması, en azından toplumda geleceğe yönelik derin yarılmaların engellenmesi açısından önemlidir. Günlük kızgınlıklarımızla hareket edebiliriz ama bir süre geçtikten, yara soğuduktan sonra yapılan işin doğru mu, eğri mi olduğuna daha sağlıklı düşünüp karar verebiliyoruz. O nedenle biz Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı asla unutmayacağız, gençler de unutmayacaklar. Onlar bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele verdiler."

Cumhuriyet gazetesinin kuruluşunun 94'üncü yılını da kutlayan Kılıçdaroğlu, her dönemde baskılara, darbelere karşı direnen gazetenin ağır bedeller ödediğini, onurlu ve dik duruşunu hiç bozmadığını söyledi. İnançların siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Herkesin inancına saygı duymak, insan olmanın bir gereğidir zaten. Kişilerin inancına saygı duymak bizim görevimizdir. Onları zorla belli bir inanç içinde tutmak veya baskılamak veya inancından vazgeçirmek gibi bir düşünce insanlığa da ahlaka da inancımıza da aykırıdır” dedi.

“Çağ dışı kalan Kur'an-ı Kerim değil, sizlersiniz”

Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiriye tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Fransa'da, aralarında geçmişte devlet yöneticisi olanlar da dahil bir grup sanatçı 'Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması gerektiğini' söylüyor. Neymiş, 'Çağ dışı kalmış o ayetler.' Buradan açık ve net söylüyorum çağ dışı kalan Kur'an-ı Kerim değil, çağ dışı kalan sizlersiniz. Onlara bir kez daha sesleniyorum, sizin bu tavrınız, düşünceniz El Kaide, El Nusra, IŞİD düşüncesidir. Onlara destek veriyorsunuz siz. Bütün kitaplara saygımız vardır, son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer siz, inançları kullanarak terör estiren IŞİD'e, El Kaide'ye destek vermek istiyorsanız, bu söylemlerinize devam ediniz” ifadelerini kullandı.

"Onlara sadece bir tavsiyem var"

Kılıçdaroğlu, İslamiyet'in barış dini olduğunun bütün dünyaca kabul edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İslamiyet'te kavga, kin, öfke yoktur, liyakat, barış, huzur vardır. Siz İslamiyet'i nasıl böyle tanımlarsınız? İnsanların inancına saygı göstermek, insan onurunun bizatihi varlık nedenidir. Öyle anlaşılıyor ki bu açıklamayı yapanlar İslamiyet'in ne olduğunu bilmiyorlar. Onlara sadece bir tavsiyem var, lütfen sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesi'ni bulunuz, Veda Hutbesi'ni okuyunuz. Tarihte ilk insan hakları beyannamesi olarak kabul edilen Veda Hutbesi'ni okuyun."

Kaynak: AA