Başbakan Yıldırım yeni kabineyi açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından bir basın toplantısı yaptı.
Başbakan Yıldırım, "Görev yapanlar, bugün Bakanlar Kurulunda yeni göreve başlayacakların hepsi birbirinden üstün, kapasiteli, meziyetlere sahip arkadaşlar. O bakımdan ne görevi bırakan ne de görevi alanın birbirine üstünlüğü söz konusu değildir. Bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişimidir. Görev dağılımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Özellikle başbakan yardımcılarının görev dağılımıyla hangi kurumlardan hangi başbakan yardımcılarının, kimin sorumlu olacağı konusu gün içerisinde daha sonra ilan edilecektir." ifadelerini kullandı.
Yıldırım, Bakanlar Kurulu'nda bazı değişikliklere gidildiğini bildirdi.
5 Başbakan yardımcısından 4'ü değişti. Kabineye 6 yeni isim katılırken, 5 Bakanın görevi değişti. Kadın bakan sayısı 2 oldu.
Yeni kabinede yer alan isimler şöyle;
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan