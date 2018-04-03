Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mersin'deki törene video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, temel atma töreni öncesi açıklamalarda bulundu.

"Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bugün gerek ülkemizin kalkınması gerekse Rusya Federasyonu ile enerji işbirliğimiz adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz" dedi.

Erdoğan, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini bugün burada değerli dostum Putin ile birlikte atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Kendisine ve heyet üyelerine bu anlamlı günde heyecanımıza ortak oldukları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Rusya ile birçok stratejik projeyi hayata geçiriyoruz"

Ülkelerimizin özellikle son 15 yılda ikili münasebetlerde kat ettiği büyük mesafe geleceğimiz adına çok önemli bir referanstır. Bugün 7.toplantısını gerçekleştireceğimiz Üst Düzey İşbirliği Konseyi, ilişkilerimizin geldiği seviyenin adeta sembolü olmuştur. Ayrıca Rusya ile birlikte birçok stratejik projeyi de hayata geçiriyoruz. S-400 Hava Savunma Sistemleri, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, işte şu an temelini atacağımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali bunlardan sadece birkaçıdır.

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz"

Türkiye olarak 2003-2017 yılları arasında ortalama 5.8 büyüdük. 2017 oranında yüzde 7.4 oranında büyüme başarısı sergiledik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz.

Enerji sektörümüzün her alanında yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor. Sürdürülebilir enerjiye sahip olacağımız bir gelecek için, nükleer enerji planlarımız arasında önemli yer tutuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır.https://t.co/WDb7Cb1Dc3 pic.twitter.com/ibFtmycczt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Nisan 2018

"Ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır. Böylece Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını enerji alanında da tarihi bir eserle taçlandırmış olacağız. Akkuyu tüm üniteleriyle devreye girdiğinde, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir. Böylece, halen ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız.

Putin: Türkiye'nin nükleer iş sektörünü kurmaktayız

Putin, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin birinci enerji bloğunun inşaatına başlanmasını tebrik ederek, "Bu yenilikçi proje son derece değerli ve önemlidir. Bugün sadece Türkiye'de ilk nükleer santralinin inşaasına başlamıyoruz, Türkiye'nin nükleer iş sektörünü kurmaktayız. Yeni bir sektör oluşturuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomik açıdan gelişmiş bir ülke olduğunu vurgulayan Putin, "Bu tamamen yeni bir adım. Türkiye'nin ekonomisinin gelişiminde yeni bir basamak." dedi.

"Projemiz çevre dostu olacak"

Rusya'nın nükleer enerji sektöründe öncü bir ülke olduğunu belirten Putin, "Güvenlik standartları en yüksek seviyede olacak ve projemiz çevre dostu olacak." ifadesini kullandı.

NGS'nin devreye girmesinin Türkiye'nin bilim ve teknoloji potansiyelini yükselteceğini vurgulayan Putin, Türk tüketicilere hem temiz hem de ekonomik elektrik sağlanacağını söyledi.

Santralin, Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 10'unu sağlayacağına dikkati çeken Putin, "Rus ortaklar aktif bir şekilde Türkiye'nin küçük ve orta ölçekli işletmelerini bu projeye katılmaları için teşvik etmek istiyor." diye konuştu.

Putin, 350'yi aşkın Türk şirketin potansiyel tedarikçi listesine dahil olmak istediğini vurgulayarak, NGS'nin hem Türkiye'de hem de Rusya'da yeni iş yerlerinin kurulmasına, yüksek gelirli ve kalifiye uzmanların yetişmesinde iş birliği yürütülmesine imkan sağlayacağını belirtti.

Nükleer enerji alanında Rus üniversitelerinde 200'ü aşkın Türk öğrencinin öğrenim gördüğünü aktaran Putin, mezunlara Akkuyu Nükleer Şirketinde istihdam edilmeleri yönünde teklifte bulunulduğunu dile getirdi.

"Bu statü projeye çeşitli imtiyazlar sağlayacaktır"

Putin, "Türk ortaklarımıza ayrıca projeye 'stratejik yatırım statüsü' verilmesi konusunda aldıkları karardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu statü projeye çeşitli imtiyazlar sağlayacaktır. Bu projeyi ekonomi açısından daha cazibeli hale getirecek. Ben TBMM milletvekillerine de ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum bundan dolayı." diye konuştu.

Son derece iddialı bir hedefleri olduğunu vurgulayan Putin, "2023 senesinde ilk enerji bloğunun devreye girmesini sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin yüzüncü yıl dönümünde bunu yapacağız." dedi.

Putin, her iki ülkenin bu hedef için çaba göstereceğini anlatarak, "Bu projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ikili işbirliğimizin dinamik bir şekilde gelişmesinin bir simgesi olacaktır. Rus Türk dostluğunun bir simgesi haline gelecektir." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile projenin başarıyla tamamlanması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Putin, Türk halkının NGS'nin yapımından mutlu olacağını ümit ettiğini belirtti.

Külliye'de baş başa görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, temel atma töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Akkuyu NGS'nin temel atma töreninde konuştu.

Akkuyu NGS temel atma töreninin Türkiye için bir gurur töreni olduğunu belirten Albayrak, 63 yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğünü dile getirdi.

Albayrak, proje için Rusya ve Türkiye arasında hükümetler arası anlaşmanın 2010'da imzalandığını hatırlatarak, "20 milyar dolar maliyetiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en büyük projesinin temelini atıyoruz. Akkuyu NGS Türkiye'de kapasite ve enerji arz güvenliği yönünden çok önemli bir rol oynayacak. Bu proje sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı olmadan 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz. Bunu sıfır emisyonla yani çevreye zararlı hiçbir sera gazı salımı yapmadan gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"3 bin 500 kişi tesislerde çalışıyor olacak"

Nükleer enerjinin, sanayiden tarıma, uydu haberleşmeden sağlığa kadar birçok alanda önemli bir kapasite kazandıracağının altını çizen Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu nükleer teknoloji kapasitesini düşününce bugün Türkiye için enerji ve teknoloji alanında önemli bir miladı yaşadığımız açıktır. Akkuyu NGS ile en yüksek güvenlik standartlarına sahip son teknoloji enerji üreteceğiz. İnşaatın başlamasıyla 10 bin kişilik istihdam olacak ve bunun yüzde 80'i Türk çalışan olacak. Santral işletmeye alındığında da 3 bin 500 kişi tüm bu tesislerde çalışıyor olacak. İnşası ve işletmesinde ihtiyaç duyulan mal ve ekipmanların büyük kısmı Türk şirketler tarafından tedarik edilecek.

Nükleer enerjide yabancı ülke ve firmalarla ortak yatırımlar hem ülkemize hem de bu alanda üst düzey know-how ve teknoloji transferi sağlayacaktır. Rusya'ya eğitim için giden 248 öğrencimizden 35'i de geçtiğimiz aylarda eğitimini tamamlayıp döndü. Öğrencilerimizin bilgi ve tecrübeleri inanıyorum ki nükleer teknolojinin yerlileşmesi noktasında çok ama çok önemli rol oynayacaktır."

"İş birlikleri için öncü rol oynayacak"

Albayrak, iki ülke liderlerinin gösterdiği kararlılığın projenin gerçekleşme aşamasına gelişinde büyük önem taşıdığını belirterek, Akkuyu NGS'nin Türkiye ve Rusya arasında diğer alanlardaki iş birlikleri için de öncü rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.12'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Putin'i havalimanında Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Rusya Büyükelçiliği yetkilileri ile Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip karşıladı.

Külliye'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Konuk Devlet Başkanı Putin, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerin takdiminin ardından Erdoğan ve Putin, merdivenlerde ülkelerinin bayrakları önünde poz verdi.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Rozet ayrıntısı dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar, Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışına özel olarak yapılan rozeti taktı.

Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak

Akkuyu NGS, bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacak ve toplamda 4 bin 800 megavatlık kurulu güce sahip olacak.

Ülkede kaynak çeşitliliği sağlayarak enerji arz güvenliğine katkı verecek Akkuyu NGS, işletmeye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak.

Akkuyu NGS'de, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.

Halen, dünya genelinde 31 ülkede 450 nükleer santral işletme halindeyken 55 nükleer santral inşa halinde bulunuyor.