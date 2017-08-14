AK Parti, 16. kuruluş yıldönümünü kutluyor

AK Parti bugün 16. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Tören yaklaşık 6 bin davetlinin katılımıyla Ankara Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda gerçekleştiriliyor.

Yirmi yıl önce tankların yürüdüğü Sincan, AK Parti'nin kuruluş yıldönümü törenine ev sahipliği yapıyor.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı, 3 yıllık bir aranın ardından ilk kez kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılıyor

