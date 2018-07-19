Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 143 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Çocuğun cinsel istismarı", "Cinsel saldırı", suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin, sorgusunu bitirdiği ve tutuklanmasına karar verdiği143 kişinin arasında, Adnan Oktar, Oktar Babuna, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Ahmet Oktar Babuna da bulunuyor.

Oktar suçlamaları kabul etmedi

Adnan Oktar'ın tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusunda, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Sorgusunda geniş bir arkadaş grubunun bulunduğunu söyleyen Adnan Oktar'ın, "Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur. Türk polisine karşı iddia edildiği gibi düşüncem olmadığını beyan etmek isterim" dediği öğrenildi.

Aylık geliri 3 bin 500 tl

Sorgusunda aylık gelirinin 3 bin 500 lira olduğunu beyan ettiği öğrenilen Oktar'ın, "Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Yurtdışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil, Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir. Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum. Ben kanuna, hukuka uygun yaşayan bir kişiyim. İddiaları çirkin buluyorum, kabul etmiyorum. Gittiğim yerler bellidir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim" dediği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile geçtiğimiz Çarşamba günü 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 183'ü emniyet işlemlerinin ardından iki ayrı grup halinde adliyeye sevk edilmişti.

Sorgusu bitenlerden 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 25 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

Kaynak: AA