Türkiye'nin ilk metro aracı ihracatı Tayland'a gerçekleşti

Tayland Bangkok Green Line metro projesi kapsamında Siemens Mobility ortaklığıyla her biri 4 vagondan oluşan 22 metro tren setinin üretimini üstlenen Bozankaya, ilk metro aracını düzenlenen törenle takdim etti.

Bozankaya'nın Ankara bulunan fabrikasında düzenlenen törene, Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang ile Bangkok Toplu Taşıma Sistemleri Kamu Hizmetleri Şirketi (BTS) ve Siemens Mobility üst düzey yetkililerinin yanı sıra ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkanı Nurettin Özdemir ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın katıldı.

Türkiye’nin başkentinden, Tayland’ın başkentine

Bozankaya, Siemens Mobility ile 2016'da kurdukları konsorsiyumla kısa sürede ilk metro üretimini başardıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün ilk aracımızı değerli müşterimize sunuyoruz. Bozankaya olarak bugün Türkiye’nin ilk metro ihracatına imzamızı atıyoruz. Ürünlerimizle Bangkok halkının hayatına dokunacak olmaktan çok mutluyuz."

Söz konusu metro projesinden sonra Bangkok'taki Blue Line Metro projesi için de 105 metro aracının gövdelerini üretecekleri söyleyen Bozankaya, "Bangkok ile gönül bağımız devam edecek. Türkiye’nin başkentinde üretilen ve Tayland’ın başkentinde kullanılacak metro araçları Tayland halkına hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: AA