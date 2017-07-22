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Buradasınız : » » TKDK'ye 200 personel alınacak

TKDK'ye 200 personel alınacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere, 184 uzman, 8 denetçi, 7 destek personeli ve 1 mütercim alınacak.

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TKDKye 200 personel alınacak

Söz konusu personel alımına ilişkin "Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavı" 10 Eylül'de yapılacak.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum sınavla 200 personel alacak.

Sınava, ziraat, gıda, su ürünleri, inşaat, elektrik-elektronik, makine, endüstri mühendisliği, iktisadi ve idari bilimler, veterinerlik, hukuk ve mütercim tercümanlık bölümleri mezunları başvurabilecek.

Adaylar, başta kurum merkezi olmak üzere, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ardahan, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Karaman, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat il koordinatörlüklerine müracaat edecek.

Sınav, 10 Eylül 2017 tarihinde yapılacak.

Etiketler: TKDK
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