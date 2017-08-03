  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,15, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,72 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,79, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,45 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 9,44, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,94 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,15, Yİ-ÜFE'de 0,72 artış gösterdi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,79 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 8,60, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 15,45 arttı.

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, enflasyon
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