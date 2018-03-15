Şubat ayı bütçe gelirleri yüzde 30,1 arttı

Maliye Bakanı Naci Ağbal yazılı açıklamasında, Şubat ayında bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 61 milyar liraya yükseldiğini belirtti. Bütçe giderleri ise yüzde 17 artarak 62,9 milyar lira oldu. Bütçe açığı 1,9 milyar lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı fazla 4,8 milyar liraya ulaştı.

Ocak-Şubat döneminde bütçe açığı 201 milyon lira, faiz dışı fazla ise 12,5 milyar lira oldu. Vergi gelirleri yüzde 18,3 artarak 104,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Yeniden yapılandırma kapsamında 2,3 milyar lira gelir elde edildi.

"Hedefler aşılacak"

Ekonomideki canlılığın, 2018 vergi gelirleri performansının Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen hedeflerin aşılabileceğine işaret ettiğini aktaran Ağbal, şunları söyledi:

"Yılın ilk iki ayında bütçe harcamaları bütçe hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşti. Bütçe giderleri içerisinde en büyük artış yatırım harcamalarında oldu. Önümüzdeki aylarda OVP hedefleri içinde kalarak yıl sonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA