  • 15 MART 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.892
    EURO 4.815
  • BIST 117749.01
    ALTIN 165.539
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şubat ayı bütçe gelirleri yüzde 30,1 arttı

Şubat ayı bütçe gelirleri yüzde 30,1 arttı

Şubat ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 61 milyar liraya yükseldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şubat ayı bütçe gelirleri yüzde 30,1 arttı

Maliye Bakanı Naci Ağbal yazılı açıklamasında, Şubat ayında bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 61 milyar liraya yükseldiğini belirtti. Bütçe giderleri ise yüzde 17 artarak 62,9 milyar lira oldu. Bütçe açığı 1,9 milyar lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı fazla 4,8 milyar liraya ulaştı.

Ocak-Şubat döneminde bütçe açığı 201 milyon lira, faiz dışı fazla ise 12,5 milyar lira oldu. Vergi gelirleri yüzde 18,3 artarak 104,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Yeniden yapılandırma kapsamında 2,3 milyar lira gelir elde edildi. 

"Hedefler aşılacak"

Ekonomideki canlılığın, 2018 vergi gelirleri performansının Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen hedeflerin aşılabileceğine işaret ettiğini aktaran Ağbal, şunları söyledi:

"Yılın ilk iki ayında bütçe harcamaları bütçe hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşti. Bütçe giderleri içerisinde en büyük artış yatırım harcamalarında oldu. Önümüzdeki aylarda OVP hedefleri içinde kalarak yıl sonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz." 

Kaynak: AA

Etiketler: naci ağbal, maliye bakanı, bütçe
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER