  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Saanen keçisi projesi ilk meyvelerini verdi

Saanen keçisi projesi ilk meyvelerini verdi

"ORKÖY" projeleri kapsamında geçen yıl 10 Saanen keçisi verilen İzmirli orman köylüsü bir yılda 140 keçi sahibi oldu.

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Saanen keçisi projesi ilk meyvelerini verdi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylülerinin yerinde kalkınmalarını desteklemek refah düzeylerini artırmak amacıyla yürütülen "ORKÖY" projeleri kapsamında geçen yıl 10 Saanen keçisi verilen İzmirli orman köylüsü bir yılda 140 keçi sahibi oldu.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl hayata geçirilen ORKÖY Saanen keçisi Projesi ilk meyvelerini verdi. Geçen yıl Menemen ilçesinde proje kapsamında kendisine 10 Saanen keçisi verilen Cengiz Tekbaş, bir yılda 130 oğlak üretti.

Menemen ve çevresindeki ormancılık çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgeye gelen İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, beraberinde ORKÖY Şube Müdürü Mehmet Saruhan, İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan ve Menemen Orman İşletme Şefi Zeynel Dönmez ile ORKÖY keçi desteğinden faydalanan Cengiz Tekbaş'ın evini de ziyaret etti.

Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, İzmir'de orman köylüsü 207 aileye toplamda 2 milyon lira ORKÖY desteği sağladıklarını bunun içinde 78 aileye süt sığırcılığı, 5 aileye süt koyunculuğu desteği ve 16 aileye de 180 bin lira değerinde 133 Saanen tekesi verdiklerini söyledi.

Her zaman orman köylüsünün yanında olduklarını belirten Aybal, 2018 yılında da bu desteklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Orman köylüsü Cengiz Tekbaş da 2 yıl önce orman teşkilatı tarafından kendisine 2 inek verdiğini bugün 6 büyük baş hayvanı olduğunu, 2017 yılında aldığı 10 adet Saanen tekesi ile 130 adet yavrusu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: saanen keçisi, orman köylüler, orköy projesi
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