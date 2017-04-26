  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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New York borsası "ralli" yaptı

Nasdaq Teknoloji Endeksi, tarihinde ilk defa 6.000 puanın üzerine çıkarak günü rekorla kapattı

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New York borsası &quot;ralli&quot; yaptı

New York borsası, piyasalardaki olumlu havanın devam etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın vergi reformu tasarısını açıklayacağı beklentisiyle günü "ralli yaparak" tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 232,23 puan (yüzde 1,12) artışla 20.996,12 puan, Standard & Poor's 500 Endeksi 14,46 puan (yüzde 0,61) yükselişle 2.388,61 puan oldu.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 41,67 puan (yüzde 0,70) değer kazanarak 6.025,49 puandan kapandı. Böylece endeks, tarihinde ilk defa 6.000 puanın üzerine çıkarak günü rekor seviyeden tamamlamış oldu.

Fransa'da pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un birinci sırada çıkmasına işaret eden uzmanlar, bunun Avrupa borsalarında yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını ve New York borsasını da olumlu etkilediğini belirtiyor.

Uzmanlar, ayrıca, piyasalar ve yatırımcılar tarafından beklenen yeni vergi reformu tasarısının Trump tarafından yarın açıklanmasının beklendiğini bildiriyor. 

Etiketler: new york borsası, Nasdaq Teknoloji Endeksi
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