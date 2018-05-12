Hububat alım fiyatı 1050 liraya çıktı

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da Kırsal Kalkınma Projesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"Askerlik ve çiftçilikle Anadolu'yu kendimize yurt edindik"

- Biz, toprağına ve bayrağına gönülden bağlı bir milletiz. Askerlik ve çiftçilikle Anadolu'yu kendimize yurt edindik. Tarihte bizi bu topraklardan çıkarmaya çalışan hiçbir güç başarılı olamadı. Bundan sonra da ne bayrağımızı yere düşürürüz ne de toprağımıza ayak bastırırız.

Başbakan Binali Yıldırım: Tarihte bizi bu topraklardan çıkarmaya çalışan hiçbir güç başarılı olamadı. Bundan sonra da ne bayrağımızı yere düşürürüz ne de toprağımıza ayak bastırırız.https://t.co/XOhRtZJnYh pic.twitter.com/pndPFSRywk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mayıs 2018

"Tarım ve hayvancılığa 15 milyar liralık destek sağlıyoruz"

- Türkiye'de hayvancılık yapma anlayışı değişti. Eskiden besi çiftlikleri yoktu. Herkes 3-5 tane beslediği mal ile idare ediyordu. Tarımda da hayvancılıkta da işletme anlayışına geçildi. Bu artık ticari bir iş olarak görülmeye başlandı. Ölçek büyüdü. Sonunda artı gerçekleşmiş oldu. 16 yıldır kalkınmamızın anahtarı olarak tarımı ve hayvancılığı gördük ve desteklerimizi de kendimize hedef olarak koyduk. Tarım ve hayvancılığa 15 milyar liralık destek sağlıyoruz. 4-5 milyarı hayvancılığa 10 milyarını da tarıma veriyoruz.

"Mazot desteğini de uygulamaya başladık"

- Bizde hükümet olarak toprağımızın zenginliklerini ülkemizin geleceği olduğunu iyi biliyoruz. Bu yüzden hayvancılık ve tarımın gelişmesi için büyük önem veriyoruz. 3.7 milyar dolar olan tarımsal ihracatımız 2017'de 17 milyar dolara çıktı. Bunu yaptığımızdan dolayıda Avrupa'da 2005'ten beri Türkiye tarım üretiminde 1 numara. Tüm bunları nasıl başardık? Çiftçilerimizle ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızla başardık. Hep yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Geçen yıl başlattığımız yeni bir uygulama var. Bu destekleri parça pinçik vermek yerine toplu halde mart ve ekim aylarında verelim dedik. Mazot desteğini de uygulamaya başladık. Yarısı bizden yarısı sizden.

"79 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz"

- Bu sene bir uygulama daha yaptık. Hayvanların takibi için küpeleme sistemi var. Bu küpelemeden para alınmayacak aşıdan da para alınmayacak. Bunu tamamen Tarım Bakanlığı karşılayacak. 2002'de 145 bin ton sertifikalı tohum üretimi yapılıyordu, bugün bunu 7 kat artırdık. Sertifikalı tohumda Türkiye ihracatçı konuma geldi. 79 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. Yeter mi? Yetmez. Türkiye tarımda, hayvancılıkta lider ülke oluncaya da kadar durmak yok, yola devam.. Son 16 yılda tarımda nereden nereye geldiğimizi siz biliyorsunuz. Biz hiçbir zaman Ankara'da duvarlar arasında oturan çiftçinin üreticinin halinden birhaber olan bir iktidar olmadık.

Başbakan Binali Yıldırım: 2002'de 145 bin ton sertifikalı tohum üretimi yapılıyordu, bugün bunu 7 kat artırdık. Sertifikalı tohumda Türkiye ihracatçı konuma geldi. 79 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. Yeter mi? Yetmez.https://t.co/XOhRtZJnYh pic.twitter.com/2VJXRx3RYm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mayıs 2018

"Yoksulluğu ortadan kaldırmak adına gayret ettik çalıştık"

- Milletimizin günlük hayatını bile sürdüremediği temel sorunlardan kurtardık. Sağlık, güvenlik adalet bunların en önemlileri. Refahtan zarar gelmez, fakirlikten zarar gelir. Onun için yoksulluğu ortadan kaldırmak adına gayret ettik, çalıştık bugünlere geldik.

"Yeni bir döneme geçiyoruz"

- Yeni bir döneme geçiyoruz. Bu yeni dönem nedir. Yönetim sisteminde değişiklik yapıyoruz. Son 60 yılda bu ülkenin başına gelmedik kalmadı, sürekli milli iradeye saldırı oldu.

- Bu seçimin bir özelliği var. Burada ilk defa hükümet seçimi yapılacak. Hem hükümet seçimi hem de milletvekili seçimi yapılıyor. Vatandaş milletvekilini seçiyor, bir türlü hükümet kurulamıyordu. Sistem cumhurbaşkanlığına geçti. Şimdi hem hükümet hem de milletvekili seçimi yapılacak.

"Sanalla, yalanla bu işler olmaz"

- Bugünlerde "tamam" diye bir kampanya yapıyorlar. Sanalla, yalanla, dolanla bu işler olmaz, sonuç sanal alemde alınmaz. İktidarın adresi sandıktır, sanal alem değildir. Sanal alemle iktidar olunmaz. Ülkemizin hızını kesmeye çalışanlara en güzel cevabı 24 Haziran'da vereceğiz.

"Buğdayın ton fiyatını 1050 liraya çıkardık"

- Buğday alım fiyatları geçen sene ton başına 940 liraydı, bu sene 1050 liraya çıkardık. Yeni hasılat dönemimiz milletimize, üreticimize, çiftçimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

#SONDAKİKA

Başbakan Binali Yıldırım: Buğday alım fiyatlarını bu sene 1050 liraya çıkardık.https://t.co/XOhRtZJnYh pic.twitter.com/ElPK5gZiQf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber