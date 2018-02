Hayvancılık desteği köyleri canlandıracak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca köyüne geri dönenlere 300 baş damızlık koyun verileceği, bu hayvanlara bakanlara da asgari ücret üzerinden maaş ödeneceği yönündeki açıklamalar, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta heyecan yarattı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven'in, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, köyüne geri dönen çiftçi ailelere 300 damızlık koyun, koyunlara bakanlara ise asgari ücret üzerinden maaş verileceğini açıkladı. Sigortasını da devlet yapacak." şeklindeki açıklaması vatandaşları sevindirdi.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'teki ziraat odalarının yöneticileri, terörle mücadelede vatandaşların zarar görmemesi için uygulanan yayla yasağının kaldırılacağının açıklanmasının ardından gündeme gelen bu hayvancılık desteği sayesinde kentten köye göçün hızlanacağını, bölgedeki hayvan varlığının da artacağını belirtti.

Van Ticaret Borsası Başkanı Enver Memduhoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bölgede ses getirecek bir uygulamanın hayata geçirileceğini söyledi.

Söz konusu desteğin, bürokratik işlemler ağır yürütülmez ve erişim imkanları kolaylaştırılırsa bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını dile getiren Memduhoğlu, şöyle devam etti:

"Burada önemli olan bu desteklemelerin yapılmasının ardından devletin denetim mekanizmalarının da etkin bir şekilde kullanılması olacaktır. Proje, bölgeye büyük katkı sağlayacak ve hayvan varlığı artacaktır ancak devlet bunu denetlemezse, hayvanların sağlık durumu, bakımları, doğurganlıkları ve beslenmeleri gibi faktörler sürekli kontrol edilmezse o zaman sıkıntılar yaşanabilir. Bu nedenle denetimlerin düzenli olarak yapılması gerekiyor."

Ekonomiye katkı, gençlere iş

Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sabri Yılmaz, 300 baş koyun desteğinin hayata geçirilmesi halinde hem ülke ekonomisine katkı sağlanacağını hem de gençlere iş imkanı yaratılmış olacağını belirtti. Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Köyden kente göç eden ve iş sıkıntısı çeken vatandaşlarımızın yeniden köylerine dönmeleri, tekrar üretici konumuna geçmeleri önemli. Köylüler ve orta ölçekli üreticiler ülke ekonomisinin temel taşıdır. 1970'li yıllardan sonra ihraç edilen küçükbaş hayvanların yüzde 70'i Van'dan, yüzde 30'u ise Türkiye'nin diğer illerinden ihraç edilmekteydi. Bu projeyle yeniden o zamanki ihracat potansiyelini yakalamak mümkün olabilecek. Sayın Bakanımızın bu projesini destekliyor, bu işi başarıyla sonuçlandıracağına inanıyoruz."

Van Ziraat Odası Genel Sekreteri Tayfur Kartal da destek projesinin bölge insanında şimdiden heyecan yarattığını söyledi. Kartal, "İnsanlar şimdiden gelip proje detaylarını sormaya başladı. Şu anda net bir bilgi yok. İlerleyen günlerde açıklanmasını bekliyoruz ancak umut oldu. Bölgede işsizlik çok fazla. Bu yolla işsizliğin de azaltılacağına inanıyorum." dedi.

"Köyler canlanır"

Hakkari Ziraat Odası Başkanı Naif Önal da Hakkari'nin köyden kente göçün en yoğun yaşandığı illerden biri olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu çalışma en çok Hakkari'de amacına ulaşacaktır. Şu anda insanlar beklenti içinde. Proje uygulanırsa çok güzel gelişmeler olacak. Biz buna inanıyoruz. Bu sayede Hakkari'nin merkez ve ilçelerindeki köyler eski haline dönecek ve canlanacak ancak şartların kısa zamanda netleşmesi gerekiyor. Yaylaların en kısa zamanda açılmasını bekliyoruz. Zaten yaylalar açılmazsa bu projenin de başarılı olmasını bekleyemeyiz. Çünkü dağıtılan koyunların yayla ve meralarda otlatılması gerekiyor. Yoksa bu hayvanların beslenmesi konusunda sıkıntı yaşanacak. En geç mart ya da nisan ayına kadar yayla ve meralarla ilgili kararların açıklanmasını istiyoruz. Yaylalar açılır, hayvan desteklemeleri başlarsa Hakkari kısa zamanda 1990'lı yıllardaki hareketliliğine kavuşur ve hayvan varlığı milyonlarla ifade edilebilen rakamlara yükselir."

Muş Ziraat Odası Başanı Hakim Yıldırım da projenin detaylarının belli olmamasına rağmen bölge halkında heyecan yarattığını vurguladı.

Projenin başarılı olacağına inandığını belirten Yıldırım, "Köyden kente göç edenlerin yüzde 10'unun bile geri dönmesini sağlamak bölge hayvancılığına, ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bakanlığın vereceği hayvanlara 3 yıl satılmadan bakılması gibi bir zorunluluğun olduğunu biliyorum. Bu hayvan sayısının artmasını da sağlayacaktır. Çok olumlu buluyoruz ve insanlarımız da da heyecan yarattı. Vatandaşlarımız köylerine dönerek eskisi gibi üretim yapacak ve bunun ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine olumlu katkıları olacaktır." dedi.

Bitlis'in Hizan Ziraat Odası Başkanı Erkan Durmaz da projenin uygulamaya girmesiyle köye dönüşlerin hızlanacağını ifade etti.

Durmaz, bölgedeki et ve süt üretiminin artacağını dile getirerek, "Ekonominin gelişmesi, hayvan varlığının artmasının yanı sıra bölgenin huzur ve güvenliği için de olumlu bulduğumuz bir çalışma olacak. Aynı zamanda ülkede yaşanan et sıkıntısı da bu sayede giderilmiş olacak. Projeyle insanlar köylerinde üretim yapacak ve böylece et ithal etmek zorunda kalınmayacak. Devamlılığı sağlandığında da ülkemizin kısa zamanda başka ülkelere et ihraç eden bir konuma geleceğine inanıyorum. Kendi etimizi kendimiz üretebileceğiz." diye konuştu.

