Düzce'de 1 yılda 7 binden fazla kişi istihdam edildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "İstihdam Seferberliği" projesi kapsamında Düzce'de, son 1 yılda 7 binden fazla kişinin iş sahibi olduğunu bildirdi.

Bakan Özlü, yaptığı yazılı açıklamada, son bir yılda Düzce'de istihdam sayılarında önemli bir artış yaşandığını belirtti.

Kentteki yatırımların artması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı seferberlik projesinin bunda etkisinin bulunduğuna değinen Bakan Özlü, Düzceli iş verenlerin de destekleriyle bu seferberliğe ortak olduklarını vurguladı.

Bakan Özlü, açıklamasında şunları kaydetti:

"Buna göre, Düzce'de 2016 yılında aktif çalışan sayımız 95 bin 598 iken, 2017 yılında bu rakam 102 bin 822'ye çıktı. Yani son bir yılda Düzce'de 7 bin 224 kişi yeni iş sahibi oldu. Yerli yatırımcılarla özellikle dünya markası firmaların da Düzce'yi tercih ederek burada yatırım yapmaları, istihdamın artmasına neden oldu. Yine bu yıl, bakanlığımıza bağlı KOSGEB tarafından verilen 50 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sayesinde, ilde 2 bin 100 işletmeye 55 milyon liralık nakit destek sağlanmış ve bu sayede birçok esnaf hem iş yerlerini büyütmüş hem de istihdam artışına sebep olmuştur."