Çankırı'da 95 bin 510 dekar arazi suya kavuşacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kızılırmak Hamzalı Sulama Projesi'nde sona yaklaşıldığı belirtildi.

Projenin ilk aşamasında 32 bin 390 dekar zirai alanın sulamaya açıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüzde 83 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı projede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bozkırda sulu tarımın en önemli projelerinden biri olan Hamzalı Sulama Projesi'nin tamamlanan kısımlarıyla 2016 yılı sulama sezonunda 32 bin 390 dekar zirai alan sulamaya açıldı. Yıl sonuna kadar da geriye kalan 63 bin 120 dekar zirai araziye ait sulama şebekesi tamamlanacak. Böylece 2017 yılı sulama sezonunda 95 bin 510 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşmuş olacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çankırı'da sulanmadık verimli toprak bırakmayacaklarını vurguladı.

Kızılırmak Hamzalı Sulama Projesi hizmete alındığında toprak ve su kaynaklarının değerlendirilmesi adına önemli mesafe katedileceğine işaret eden Eroğlu, "Sulama alanındaki artışa bağlı olarak yörede özellikle çeltik üretimi altı katına çıkacak. Ayrıca mevcut ürünler yerine alternatif ürünler ekilebilecek. Çiftçilerimizin yüzünü güldürecek proje ile milli ekonomiye yılda yaklaşık 40 milyon lira zirai gelir artışının yanı sıra 95 bin kişilik zirai istihdam sağlanacak." ifadelerini kullandı.