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Buradasınız : » » Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 121.531,50 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 120.000-120.500 bandında dengelendi.

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Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Türkiye'nin hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlattığı Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde sürüyor.

Piyasalar, harekatın başladığı günden bu yana Türkiye ekonomisinin her türlü gelişmeye karşı ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 121.531,50 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Kaynak: AA 

Etiketler: borsa istanbul
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