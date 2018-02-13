Bakan Fakıbaba: Önceliğimiz köyden şehre gitmeleri önlemek

Denizbank ve Hürriyet Gazetesi’nin ortaklaşa düzenlenen Tarım Zirvesi’nin 2’ncisi Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Bakan Fakıbaba, toplantıda yaptığı konuşmada, Kars ve bölgenin tarım ile hayvancılık için önemli olduğuna işaret etti.

Üretim ile kalkınmanın birlikte olacağına işaret ederek, gıda, tarım ve hayvancılığın stratejik nokta olduğunu anlatan Fakıbaba, bakanlığın bu çerçevede gece gündüz çalıştığını bildirdi.

"300 Koyun Projesi"

Üreticilere dağıtılacak "300 Koyun Projesi"nin devam edeceğini belirten Fakıbaba, üreticinin kazanması adına koyun sayısını da az tutmadıklarını ifade etti.

Fakıbaba, bu proje ile yılda en az 300 kuzu elde edilmesinin hedeflendiğine değindi.

"Hesaplarını yaptık, 300 kuzu sizin olacak, ancak bunu bütün arkadaşlara verecek değiliz. Bu yıl 500 bin koyun vereceğiz, önümüzdeki yıl da 500 bin vereceğiz ve devam edecek. Buradaki amacımız şehirdekileri köye getirmek değil, öncelikle köydeki arkadaşlarımızın şehre gitmesini önlemek. Öncelikle bu hak sizin olacak. Hatta hanımefendileri sigortalı edeceğiz. Anne şehre gitmeyince baba da evlat da oradan ayrılmayacak."

Fakıbaba, bunun Türkiye'nin projesi olduğuna işaret ederek, "Hayvancılığın, tarımın önünün açık olduğunu görüyorum, teşhisler konulmuştur, konulmaya da devam edecektir." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Fakıbaba, ülkenin ve bayrağın bir olduğunu, gidecek başka yerin olmadığını bildirdi.

"Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok, ama bizim bir çakıl taşımızda gözü olanın gözünü çıkaracağız. 67 yaşındaki Ahmet Eşref Fakıbaba'nın gerektiğinde Afrin'e gideceğini görecekler. Allah'ın izniyle biz kendimizden eminiz." dedi.

"Bundan sonra ‘etliye sütlüye’ karışacağız"

Tarım Zirvesi’ toplantısına katılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bundan sonra ‘etliye sütlüye’ karışacaklarını belirtti.

Arslan, “Bir cümle ifade etmek lazım. Zaman zaman söylenir veya bölgede kullanılan bir ifade var. “Aman ha etliye, sütlüye karışma” bu çok manidar bir ifadedir. Etliye sütlüye karışma demek, başkalarının size biçtiği role göre hareket edip, başkalarının size biçtiği işlemleri yapın, işi yapın onun dışında bir ses çıkarmayın. İşte tam da bu cümleden hareketle biz artık etliye de karışıyoruz, sütlüye de karışıyoruz. Karışmak zorundayız. Ve bunu daha iyi yapmak zorundayız” dedi.

Arslan, “Sarıkamış’taki şehitlerimiz dahil olmak üzere sadece bu bölgede 1,5 milyon şehidimiz var. Ve bugün eğer biz ülkenin içinde ve ülkenin dışında, ülkenin huzuru için, bekası için istikbali ve istiklali için, mücadele edip şahadet şerbeti içmeye gidiyorsak bunun bir sebebi var. Geçmişten beri bu coğrafyada bize roller biçmek istediler. Kendi menfaatleri doğrultusunda onların çıkarı neyi gerektiriyorsa, ona göre davranmamızı istediler. Biz işte ister tarım ve hayvancılıkta, ister ülkenin bekasında diyoruz ki, evet biz sizin dediğiniz gibi ‘etliye sütlüye karışmadan’ sizin menfaatlerinize göre değil, ülkemiz insanının memleketimizin menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağız. Bir başka ifadeyle etliye de karışacağız. Sütlüye de karışacağız. Ne pahasına, ecdadın şehit olmak pahasına vatan olarak bıraktığı bu toprakları, gelecek nesillere vatan olarak bırakmak için, ne pahasına olursa olsun 80 milyon dün olduğu gibi bu günde şehadet bu günde şehadet şerbeti içmeye hazır” diye konuştu.

Kaynak: AA