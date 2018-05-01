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Buradasınız : » » Yeni açılacak üniversitelere geçen öğrencilere diploma seçeneği

Yeni açılacak üniversitelere geçen öğrencilere diploma seçeneği

Yeni kurulacak üniversitelere geçen öğrenciler, isterlerse kayıt olduğu üniversitenin diplomasını alabilecek.

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Yeni açılacak üniversitelere geçen öğrencilere diploma seçeneği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni kurulacak üniversitelerde verilecek diplomalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bazı üniversitelerin bölünerek yeni üniversiteler kurulmasına dair yasa tasarısıyla ilgili alınacak diplomalar konusunda, "öğrencilerin girdiği üniversitenin değil mezun olacakları yeni kurulacak üniversitenin diplomasını alacaklarına dair gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı iddialar olduğu" belirtildi.

Yasa tasarısındaki ilgili maddeyle mezuniyet belgeleri ve diplomaların, öğrenciler istediği takdirde kayıt yaptırdığı yani halen öğrencisi olduğu üniversite adına düzenleneceği vurgulanan açıklamada, "Bu konu yasayla güvence altına alınmaktadır ve bu hususta herhangi bir şüphe bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, yakın tarihte büyük bir üniversiteyle ilgili böyle bir uygulamanın sorunsuz şekilde hayata geçirildiği, durumun hiçbir şikayete konu olmadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: YÖK, üniversite, diploma
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