TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak 2018-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1'inci Dönem ile 2018-Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) 1'inci Dönem giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Şubat Pazar günü yapılacak sınavlara başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak

2018-TUS 1'inci Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayacak. Başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavın klinik bilimleri testi ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına giremeyecek.

STS Tıp Doktorluğu için de saat uyarısı

Öte yandan, 25 Şubat'ta yapılacak 2018-STS Tıp Doktorluğu 1'inci Dönem 1'inci aşaması saat 10.15'te, 2'nci aşaması da saat 14.45'te başlayacak.

ÖSYM, 2018-STS Tıp Doktorluğu 1'inci Dönem sınavına girecek adaylar için de saat uyarısında bulundu. Buna göre, sınavın 1'inci aşaması için saat 10.15'ten, 2'nci aşaması için ise saat 14.45'ten 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlanacak.

Kaynak: AA