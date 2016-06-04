YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, öğretmenlik bölümlerine girişte ilk…22.12.2016
KPSS sonuçlarına göre ikinci yerleştirmeler için hazırlanan tercih…21.12.2016
KPSS sonuçlarına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına…21.12.2016
MEB, 8. sınıflar için TEOG sistemi kapsamında birinci dönem mazeret…18.12.2016
Türkiye'de eğitim harcamaları 2011-2015 döneminde yüzde 71 artarak,…17.12.2016
Türkiye’de eğitim harcamaları geçen yıl 2014'e göre yüzde 12,2…16.12.2016
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 39 ilde bugün…14.12.2016
Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim sonuçları açıklandı. Sınav…09.12.2016
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonbahar…08.12.2016
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı dolayısıyla eğitime 2 gün ara…04.12.2016
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından düzenlenen…04.12.2016
ÖSYM tarafından yapılacak KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi…02.12.2016
Türkiye'nin önceki yıllara göre 4. ve 8. sınıf düzeylerinde fen ve…02.12.2016
Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren harp okulları…01.12.2016
YÖK, KHK uyarınca kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinden…30.11.2016
ÖSYM'nin, Esenboğa Elektronik Sınav Merkezi'nde biyometrik yüz…30.11.2016
Kanada’nın Toronto kentinde, Türkçe öğrenmek isteyen çocuklar için…27.11.2016
Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla tam gün ile okul öncesi…26.11.2016
Milli Eğitim Bakanlığınca proje okullarının tanımı, "Bakan onayı ile…25.11.2016
MEB , özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki…24.11.2016
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş…24.11.2016