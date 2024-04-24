Bakan Tekin: Atamayla ilgili rakam önümüzdeki hafta Kabine olursa açıklanır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tekin’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz ihtiyaçlarımızı tamamladık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla rakamı belirleyeceğiz. Biz rakamda uzlaştık zaten. Önümüzdeki hafta eğer Kabine Toplantısı olursa o gün açıklanmış olacak."

Müfredat değişikliği kademeli olacak

"Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeden öğretmen arkadaşlarımızı sıkıntıya düşürmeden ve aynı şekilde bu çocuklarımız üniversiteye giriş sınavına girecekler ÖSYM ve YÖK ile de koordineli bir biçimde ve kademeli olarak bu işi yapmak durumundayız."

