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Eğitim
AA 25.04.2024 15:49

İstanbul'da yapay zeka lisesi kurulacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Teknopark İstanbul iş birliğiyle düzenlenen "Yapay Zeka Lisesi Kurulum ve İçerik Geliştirme Çalıştayı"nda, akademisyenler, bilişim öğretmenleri ve sektör temsilcilerince, yapay zeka lisesinin içeriğinin geliştirilmesi, müfredatının tasarlanması, hangi derslerin okutulması gibi konular ele alındı.

İstanbul'da yapay zeka lisesi kurulacak

Teknopark İstanbul'da düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın, hayata geçirilmesi hedeflenen lisenin Türkiye'nin ilk yapay zeka lisesi olacağını söyledi.

Günlük hayatın pek çok alanında kullanılmaya başlanan yapay zekanın etki alanının her geçen gün genişlediğine dikkati çeken Aydın, bilişimden medyaya, sanayiden eğitime kadar çeşitli alanlarda kullanılan yapay zekanın, geleceğin en önemli alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Aydın, "Yapay zeka lisesiyle geleceğin bilimsel ve teknolojik gelişmelerine şimdiden hazırladığımız gençlerimizin bu alanda nitelikli ve eğitim temelli adım atmasını sağlayarak, ülkemizin küresel ölçekte diğer ülkelerle teknolojik bir bilimsel rekabette öncü bir konuma gelmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençler, yapay zeka alanında iyi eğitilmeli

Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Özyurt da yapay zeka alanlarının tüm alt dallarında öğretim yapacak bir okul formatı ortaya koymanın önemine değinerek, önemli fırsatlar, kolaylıklar, tehditler ve tehlikeler sunan yapay zeka alanında ülke gençlerinin çok iyi yetiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Özyurt, "Teknopark İstanbul olarak, Türkiye'nin ilk yapay zeka lisesinin kurulması için siber güvenlik alanında üretim yapmakta olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde elde ettiğimiz bilgileri sizlere sunmaya hazırız." dedi.

İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı ve Yapay Zeka Politikaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Şebnem Özdemir ise yapay zekaya ilişkin ön yargıların temelinde, robotların insanların işlerini elinden alacağı düşüncesinin olduğunu belirtti.

Derin kurguya karşı savunma ve saldırı hattı

Özdemir, yapay zekayla oluşturulan derin kurguyla (deepfake) yapılabilecek tehlikelere de dikkati çekti. Özellikle son dönemdeki üreticilerin yapay zekayla ortaya çıkardığı ürünlerin işin uzmanlarınca da ayırt edilemediğini vurgulayan Özdemir, şu uyarıyı yaptı:

"İşin uzmanlarınca da ayırt edilmiyorsa burada bir savunma hattı ve aynı zamanda bir saldırı hattının da kurulmasına ihtiyaç var. Bir ders olacaksa eğer bilgisayar tabanlı manipülasyon olmalı. Çünkü derin kurguyla üretilebilecek içeriklerle yapılabilecekler, koskoca bir toplumu kaosa sürükleyebilir. Bizi sınırlayan tek şey ahlakımız ve vicdanımız. Dolayısıyla bu çocuklara iyi bir etik, ahlak ve vicdan dersi verilmeli. Siz bu çocukların eline bir nükleer güç emanet ediyorsunuz. Emanet ettiğiniz şeyi önce ülkesine sonra insanlığın faydasına kullanabilecek şekilde zihinlerini kullanmalarına ihtiyaç var."

Çalıştayda, akademisyenler, bilişim öğretmenleri ve sektör temsilcileri, yapay zeka lisesinin içeriğinin geliştirilmesi, müfredatının tasarlanması, hangi derslerin okutulmasının planlanması gibi konularda görüşlerini bildirdi.

Çalıştaydan çıkan sonuçların Milli Eğitim Bakanlığına sunulacağı, onaylanması durumunda, bu yıl tercih kılavuzuna yetişecek şekilde Yapay Zeka Lisesinin, Teknopark İstanbul yerleşkesi içerisinde kurulmasının planlandığı bildirildi.

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