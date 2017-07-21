  • 21 TEMMUZ 2017, CUMA

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Türkmenistan, FETÖ'cülerin cezasını kesti

Türkmenistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu oldukları gerekçesiyle en az 40 kişiye 10 ile 25 yıl arasında hapis cezası verildi.

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Türkmenistan, FETÖcülerin cezasını kesti

Türkmenistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu oldukları gerekçesiyle en az 40 kişiye 10 ile 25 yıl arasında hapis cezası verildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, temmuz ayı içerisinde, ülkenin farklı bölgelerinde açılan davalarda en az 40 FETÖ üyesi hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza alanların çoğunun, FETÖ'ye bağlı eğitim kurumlarından mezun, bazılarının da bu kurumlarla bağlantılı iş adamları oldukları kaydedildi. Hapsedilen örgüt üyelerinin mal varlıklarına da el konulduğu bildirildi.

Türkmenistan'da geçen yıl FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yaklaşık 150 kişi hakkında dava açılmış, bu yılın şubat ayında 18 kişi hapis cezasına çarptırılmıştı.

Etiketler: Türkmenistan, fetö, PDY
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